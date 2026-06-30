ASSE. Huss Fahmy a présenté Ian Cathro à la presse stéphanoise. Discours assumée, ambition réaffirmée, et un message sur ce qui a manqué la saison dernière.

L'AS Saint-Étienne (ASSE) a officiellement présenté son nouvel entraîneur ce mardi midi. Huss Fahmy, en charge du projet sportif stéphanois, n'a pas caché son enthousiasme en dévoilant Ian Cathro à la presse. "Je suis vraiment fier et excité de pouvoir vous présenter Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l'ASSE", a-t-il lancé en ouverture.

Une déception assumée, des leçons tirées pour l'ASSE ?

Avant de se projeter, le dirigeant stéphanois est revenu sur l'échec de la saison passée. "Nous avions un objectif et nous ne l'avons pas réalisé. Nous acceptons la déception et assumons la responsabilité. Nous avons passé du temps à réfléchir et à revoir nos décisions." Un discours de responsabilité collective qui veut poser les bases d'un changement de cap pour la saison à venir.

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Cathro, un profil choisi pour son expérience internationale

Fahmy a ensuite détaillé les raisons qui ont conduit à ce choix. "Nous avons passé beaucoup de temps avec Ian et son staff. Il a l'expérience internationale dans différentes ligues, dans différents pays, dans différents clubs de différentes tailles, avec différents joueurs et différentes équipes." Un argument central dans la présentation : la capacité d'adaptation du technicien écossais. "On sait qu'il est capable de s'adapter et de se mettre au niveau de cet environnement."

Cette polyvalence internationale semble avoir pesé lourd dans la balance face à la spécificité de l'environnement stéphanois, que Fahmy a décrit comme exigeant. "Ce challenge, l'environnement du club, la taille du club, les attentes qui pèsent sur nous, tout ça c'est quelque chose qu'il est en mesure de réaliser. C'est pour ça encore une fois que je suis très content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui."

"L'humilité du défi" sans renoncer à l'ambition de l'ASSE

Sur les objectifs sportifs, le discours de Fahmy a tenté de soigneusement équilibrer ambition et lucidité. "Notre obligation à l'équipe, à ce club, à cette ville reste la même. Nous voulons être en Ligue 1." Mais il a rapidement nuancé : "Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas l'humilité du défi qui nous attend. Nous comprenons que cette Ligue 2 sera difficile. On connaît ce championnat, on sait qu'il est difficile."

Le dirigeant a insisté sur le fait que cette lucidité ne devait pas être confondue avec un manque de détermination. "Ça ne veut pas dire non plus que cette humilité va nous enlever cette ambition de remonter en Ligue 1, mais ça va être quelque chose qui va se faire au quotidien, chaque jour, dans chaque session d'entraînement, dans chaque match."

L'ASSE ? "Ce challenge n'est pas pour tout le monde"

Fahmy a justifié son choix par la personnalité même de Cathro, taillée selon lui pour ce type de contexte. "Il va falloir accepter ce challenge et aujourd'hui nous sommes prêts. Ce challenge n'est pas pour tout le monde, et l'une des raisons pour lesquelles je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter Ian, c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans ses cordes."

Un staff pensé comme un collectif complémentaire

Le dirigeant stéphanois a tenu à souligner que Cathro n'arrivait pas seul, mais accompagné d'un staff pensé dans sa globalité. "Ian n'arrive pas seul, il arrive avec des adjoints qui sont très complémentaires les uns avec les autres. C'est un staff qui est complémentaire et qui va fonctionner de la bonne manière."

Cette dimension collective a été présentée comme la clé du projet à venir. "Ça va être un effort collectif. C'est un effort collectif qui doit supporter notre ambition. Et cet effort quotidien, c'est ça qui doit faire la différence. Et Ian sera à la tête pour piloter cette ambition collective."

Un discours de présentation qui pose a tenté de poser le cadre : exigence, lucidité, et un fonctionnement collectif érigé en méthode pour reconstruire l'ASSE après une saison décevante.

Les mots sont posés. Après deux échecs en deux saison, les chois et les résultats seront scrutés avec attention.

Source : Conférence de presse, Huss Fahmy