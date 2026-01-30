C’est désormais officiel : l’AS Saint-Étienne a enregistré l’arrivée d’Abdoulaye Kanté lors de ce mercato hivernal. Une signature qui vient confirmer les informations que nous avions révélées ces derniers jours, alors que les négociations avec le joueur étaient déjà à un stade très avancé.

Après un début de mercato particulièrement calme, marqué uniquement par les départs de Yvann Maçon et Dylan Batubinsika vers la Grèce et Makhloufi vers Dunkerque, le club stéphanois a finalement accéléré dans cette dernière ligne droite. La blessure de Mahmoud Jaber à Reims avait mis en lumière le manque de solutions au poste de milieu défensif, poussant la direction à agir rapidement.

Abdoulaye Kanté de retour en Ligue 2

Formé à l’ESTAC Troyes, Abdoulaye Kanté retrouve ainsi la Ligue 2 quelques mois seulement après son départ à l’étranger. Né le 9 juillet 2005 à Attécoubé, en Côte d’Ivoire, le milieu défensif s’était engagé à l’été 2025 avec Middlesbrough FC pour un montant estimé à trois millions d’euros, avec un contrat longue durée. Peu utilisé en Championship, malgré des débuts officiels dès la première journée de championnat, le joueur était à la recherche de temps de jeu et d’un projet sportif lui permettant de poursuivre sa progression.

Déjà suivi par l’ASSE par le passé, Kanté cochait plusieurs critères recherchés par la cellule de recrutement stéphanoise : volume de jeu, impact physique, capacité à sécuriser l’axe et potentiel de développement à moyen terme. Aperçu à L’Étrat ces derniers jours, comme nous l’avions également indiqué, son arrivée ne faisait plus guère de doute.

Un milieu de terrain musclé par l'arrivée de Kanté

Cette signature s’inscrit dans un contexte particulier à Saint-Étienne, alors que le club s’apprête à vivre un changement majeur sur son banc. Eirik Horneland a annoncé son départ à son groupe, et une succession devrait être actée rapidement. Dans ce climat de transition, l’arrivée d’Abdoulaye Kanté représente un premier signal envoyé par la direction : celui d’un mercato qui pourrait encore s’animer dans les prochaines heures.

Avec ce renfort, l’ASSE espère densifier son entrejeu et se donner des armes supplémentaires pour rester pleinement engagée dans la course à la montée, alors que chaque point et chaque ajustement d’effectif pèseront lourd dans la seconde partie de saison.

Il débarque en prêt avec option d'achat et portera le numéro 14.

Source : ASSE.fr