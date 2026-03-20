L’ASSE reçoit Annecy, ce samedi soir, lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Avant de jouer son premier match de championnat dans le Chaudron avec les Verts, Brice Maubleu était en conférence de presse pour évoquer cette nouvelle échéance. Extraits.

Titulaire en championnat pour la première fois avec l'ASSE, le week-end dernier à Grenoble, Brice Maubleu est revenu sur sa première.

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Le retour à la compétition s'est plutôt bien passé personnellement, parce que je n'ai pas pris de but. Après, j'aurais bien sûr aimé gagner ce match-là, même si c'était difficile d'aller gagner à Grenoble. Mais voilà, on était sur une série de 5 victoires d'affilée. On sait très bien que c'est très difficile de faire 6 victoires d'affilée. Quasiment pas d'équipes l'ont fait. Donc finalement, on prend quand même un point et on se donne la chance de bonifier ce point-là à domicile ce week-end. Donc plutôt content, même si c'est sûr qu'on aurait préféré gagner…."

Maubleu avait la pression avant sa première en Ligue 2 avec l'ASSE

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Je ne vais pas vous mentir. Jouer au Stade des Alpes contre un club où j'ai fait 360 matchs, c'était plus simple. C'était un terrain que je connaissais vraiment, avec un stade où j'avais l'habitude de jouer, donc c'était plus simple. J'avais aussi un peu la pression parce qu'il fallait que je montre aussi à tout le monde de quoi j'étais encore capable, mais j'étais prêt.

Quand on fait un clean sheet en tant que gardien, même si on n'a pas de ballon, on est toujours content. Pour moi, c'était le 160e clean sheet en carrière. Donc, ça fait quand même plaisir. Mais oui, bien sûr, on aurait aimé gagner. Mais quand on est gardien, ne pas prendre de but, c'est toujours plus important."

Sans jouer avec les pros, Maubleu se tenait prêt

Brice Maubleu (gardien de l’ASSE) : “Mon dernier match de championnat, c'était en Ligue 2, c'était avec Grenoble d'ailleurs, c'était Grenoble-Laval en août 2024. Mais pour me préparer, je m'entraîne tous les jours, je suis allé faire des matchs avec l'équipe réserve. Je m'étais préparé à ce que Gautier ait un problème aussi un jour. Donc, en tant que deuxième gardien, il faut être prêt. Et là, il me semblait avoir fait les choses bien pour pouvoir être prêt, en bossant tous les jours correctement, en allant faire des matchs avec l'équipe Réserve. Donc, là-dessus, je m'étais préparé pour remplacer Gautier, dans le besoin.

Faire des entraînements c'est sympa, mais on ne bosse pas forcément dans la réalité. On n'a pas forcément la profondeur, on fait des jeux réduits, on fait des frappes, on fait des finitions, mais ce n'est pas le match. Ça n'a rien à voir avec l'intensité d'un match, avec les espaces qu'il peut y avoir sur un match. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'aller faire des matchs avec l'équipe réserve et toujours garder un peu cette compétition. C'est sûr que les matchs qu'on a fait en Coupe de France contre des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, ce n'était pas pareil qu'un match de championnat de Ligue 2.

Toute la semaine, on a bossé pareil. Jeff (Bedenik) voulait de temps en temps me faire couper sur du travail de finition. Moi, j'ai dit non. On bosse normalement toute la semaine... On reste dans notre routine. Et non, sans pression, en fait. De toute façon quand Gautier reviendra, je repartirai sur le banc. Donc, moi, je profite de faire des matchs et j'essaye d'amener le plus de choses positives pour l'équipe."