Trois joueurs formés à l’AS Saint-Étienne étaient mobilisés avec la sélection des jeunes U19 français durant cette trêve internationale. Luan Gadegbeku, Axel Dodote et Nadir El Jamali affrontaient la Bulgarie ce samedi. Résumé

Tout juste convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel de l’ASSE le week-end dernier, Axel Dodote a été appelé avec les U19 de l'Équipe de France pour ce rassemblement. Il y retrouve deux coéquipiers issus du centre de formation stéphanois : Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku. Ce dernier, de retour de blessure, a récemment réintégré le groupe ligérien, tandis qu’El Jamali s’impose petit à petit comme une option crédible dans la rotation d’Eirik Horneland.

Gadegbeku buteur mercredi avec la France, El Jamali l'imite !

Les stéphanois se mettent en valeur lors de ce tour 1 de qualification à l'Euro 2026. Après avoir gagné 4-0 contre les Îles Féroé pour le premier match, Luan Gadegbeku, le milieu de terrain stéphanois, s'était distingué en marquant le 4ᵉ but des tricolores d'une sublime frappe à l'entrée de la surface dans la lucarne.

Titulaire avec l’équipe de France U19, Nadir El Jamali, tout comme son coéquipier Axel Dodote, s’est particulièrement distingué lors de cette rencontre disputée avec intensité. L’attaquant français a d’abord parfaitement lancé son équipe en transformant un premier penalty, ouvrant ainsi le score dès la 19e minute. Cependant, sa seconde tentative (50e) a connu une issue frustrante : en glissant au moment de poser son pied d’appui, El Jamali a manqué l’occasion de creuser définitivement l’écart.

Heureusement pour les Bleuets, avant ça, Kana-Biyik a doublé la mise à la 41e minute, permettant à la formation de Bernard Diomède d’aborder la seconde période avec davantage de sérénité. Les Bulgares ont tout de même réussi à réduire l’écart à la 79e, relançant brièvement le suspense, mais la France a su préserver son avantage jusqu’au bout. Cette victoire courte mais précieuse prépare idéalement la prochaine rencontre : Hongrie – France, mardi 18 novembre 2025 à 17h30, à Györ.

À noter que Gadegbeku est entré lors du temps additionnel, validant ainsi sa 21e sélection avec le maillot de l'équipe de France. Les deux autres stéphanois ont disputé l'intégralité de la rencontre.