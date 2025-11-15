Ce samedi, l’ASSE retrouve la Coupe de France avec un déplacement à Quetigny. La FFF a dévoilé le trio arbitral chargé d’encadrer la rencontre au Stade Gaston-Gérard.

AS Quetigny - ASSE

samedi 15 novembre, 20 h 30

Coupe de France, 7e Tour

Stade Gaston-Gérard

L’ASSE entame une nouvelle aventure en Coupe de France ce samedi face à Quetigny. Et la compétition représente un levier intéressant pour relancer la machine en championnat. À Gaston-Gérard, les Verts disposent d’un tirage abordable pour lancer leur campagne.

Mais cette opposition offre aussi à Eirik Horneland une opportunité précieuse pour faire tourner l’effectif. Le coach norvégien à l'occasion de donner du temps de jeu aux joueurs laissés sur le banc depuis le début de saison. "Il y a des chances pour que nos jeunes joueurs du Centre fassent partie de l'équipe", confirmait le coach Stéphanois avant la rencontre de Coupe de France.

Ce samedi, l’ASSE aura une vraie carte à jouer pour entretenir la concurrence interne et maintenir l’ensemble du groupe concerné.

Ustaritz au sifflet pour l'entrée en lice de l'ASSE en Coupe de France

La FFF a désigné Anthony Ustaritz pour arbitrer la rencontre du 7ᵉ tour de Coupe de France entre Quetigny et l’AS Saint-Étienne, ce samedi. Âgé de 32 ans, il sera épaulé par Bérangère Jourdain et Olivier Studer au Stade Gaston-Gérard.

Ustaritz officie régulièrement en National, avec déjà six matchs dirigés à ce niveau depuis le début de saison. Sur l’ensemble de sa carrière, il compte également neuf rencontres de Coupe de France au sifflet. À noter que l'arbitre n'a distribué aucune expulsion directe lors de ces apparitions.

L'opposition ne sera que la deuxième qu’il arbitrera face aux Verts. La première remonte à janvier 2020, lorsqu’il avait remplacé Benoît Bastien à la mi-temps d’un Saint-Étienne – Nantes. Une rencontre perdue 0-2 par les hommes de Claude Puel à Geoffroy-Guichard.