Les U17 de l'ASSE se déplaçaient en banlieue lyonnaise pour y affronter l'AS Saint-Priest. Solide 4e de ce championnat, les lyonnais voulaient faire tomber les stéphanois. En cas de victoire verte, les joueurs de David Le Moal allaient recoller à leur adversaire du jour d'un point de vue comptable. Résumé de la rencontre disputée ce samedi à 11h30.

Après leur victoire étriquée contre la lanterne rouge de la JS Ajaccio (2-0), le coach stéphanois s'est montré peu satisfait du visage affiché par son équipe sur le site officiel : "Je ne peux pas me contenter de ces trois points. Je suis déçu du contenu, des attitudes. Ça fait quelques matchs que nous nous appuyons sur le même effectif. Certes, il est très jeune et fait face à plein de contraintes, mais on se doit de voir une évolution au fil des rencontres. En première période, nous n'avons pas mis l'intensité et l'équilibre nécessaire pour éviter de concéder plusieurs occasions. C'était mieux en deuxième période, où les sécurités étaient au rendez-vous. On a été moins en danger, mais offensivement, on n'a pas assez contourné ce bloc adverse. Le jeu a été trop stéréotypé, trop pauvre par rapport à ce qu'on attend."

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Akil, N. Mnemoi, Assoumani, - Kissoum, Thouilleux, Gary - Kaloga, Mansouri, Piskor.

Sont entrés en jeu : Bufferne, Dagbo, Seydi.

Résumé de la rencontre

Le match commence de la meilleure des manières. En effet, Mathéis Piskor et Ilyes Mansouri vont marquer chacun leur tour et permettre à l'ASSE de mener par deux buts d'écart. Finalement, les locaux vont réduire la marque. À la pause, les Verts sont devant, 2-1 !

Le second acte est à rebondissements. Mahé Royet, qui portait le maillot vert l'année dernière encore, remet les deux équipes à égalité avant que Lucas Dagbo remette l'ASSE devant. En fin de rencontre, les locaux vont trouver les ressources pour s'offrir la victoire. Mahé Royet, revanchard, a marqué le but de la victoire pour les sangs et or. Score final 4-3 !

La semaine prochaine, les U17 stéphanois joueront contre le Gazelec Ajaccio, à l'Etrat, le dimanche 23 novembre à 11h.