Après une première saison irrégulière marquée par des blessures et une adaptation difficile, Augustine Boakye est en train de prendre une nouvelle dimension à l’AS Saint-Étienne (ASSE). Repositionné et désormais au cœur du jeu, l’international ghanéen s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de l’effectif stéphanois.

Arrivé dans le Forez en provenance du club autrichien de Wolfsberger pour environ 3 millions d’euros, Augustine Boakye était presque inconnu du grand public au moment de sa signature en juillet 2024. Le pari du recrutement stéphanois était audacieux : miser sur un joueur encore jeune mais doté d’un potentiel offensif intéressant.

La première saison du Ghanéen n’aura pas été simple. Entre blessures et adaptation au football français, Boakye a connu une année en dent de scie en Ligue 1. Capable d’éclairs, comme ce but marquant inscrit face à Nantes, il n’avait pas totalement convaincu sur la durée. Les pépins physiques n’ont pas non plus facilité son intégration.

Augustine Boakye : Une saison d’adaptation… avant l’explosion

Cette première année apparaît aujourd’hui comme une phase d’apprentissage. Redescendu en Ligue 2 avec l’ASSE, Augustine Boakye semble désormais avoir trouvé son rythme et sa place dans l’équipe.

Déjà sous les ordres d’Eirik Horneland, il avait commencé à s’imposer comme une option sérieuse sur le côté droit de l’attaque, voire parfois dans un rôle plus axial proche du faux numéro 9. Sa progression est visible dans son temps de jeu. Avec 1697 minutes disputées cette saison, il est devenu l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif stéphanois. Seuls Florian Tardieu, Mickaël Nadé et Gautier Larsonneur ont davantage joué que lui.

Repositionné au cœur du jeu de l'ASSE

L’arrivée du nouveau coach n’a pas ralenti sa progression, bien au contraire. Sous les conseils d’Ilan, Augustine Boakye a été repositionné dans une zone plus centrale du terrain. Une évolution tactique qui semble parfaitement correspondre à ses qualités. Face à Guingamp, il a évolué un cran plus bas dans un rôle de relayeur. Contre Pau, il s’est retrouvé dans une position de meneur de jeu, un poste qui lui convient naturellement. Dans cette zone du terrain, Boakye peut exploiter pleinement sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à casser des lignes.

Des statistiques qui confirment la progression de Boakye

La montée en puissance du Ghanéen se reflète également dans ses statistiques. Cette saison, Augustine Boakye affiche déjà 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui témoignent de son influence croissante dans le jeu offensif stéphanois.

Lors des dernières rencontres, il a particulièrement brillé : Buteur face à Laval. Double passeur décisif contre Pau. Dans l’animation offensive des Verts, Boakye apparaît désormais comme un joueur capable de créer des occasions et de faire la différence dans les moments clés.

Philippe Montanier semble lui avoir confié les clés du jeu stéphanois. Une responsabilité que le Ghanéen assume de plus en plus. Sa capacité à orienter le jeu, à participer aux efforts défensifs et à accélérer les transitions offensives en fait un profil particulièrement précieux. Le défi sera encore important ce week-end face au Red Star.

La formation francilienne possède l’une des défenses les plus solides à l’extérieur avec seulement 9 buts encaissés loin de ses bases cette saison. Pour l’ASSE, il faudra donc trouver la faille dans un bloc compact et discipliné. Dans ce type de rencontre, Augustine Boakye pourrait bien être le facteur X capable de débloquer la situation et d’enflammer Geoffroy-Guichard. Et confirmer, un peu plus encore, qu’il est désormais l’un des joueurs clés de cette équipe stéphanoise.

La data confirme également l’influence grandissante d’Augustine Boakye dans le jeu stéphanois. Les statistiques soulignent notamment sa capacité à mettre régulièrement ses coéquipiers en position de tir, avec un très haut volume de passes dans le dernier tiers et vers la surface adverse. Sa vitesse de pointe élevée en fait aussi une arme redoutable dans les transitions offensives. Capable de parcourir de longues distances et de créer de nombreuses occasions, le Ghanéen combine activité, créativité et projection vers l’avant. Seul point perfectible selon les données : un certain déchet dans ses centres. Mais dans l’ensemble, les indicateurs confirment qu’il s’agit aujourd’hui d’un joueur capable de peser directement sur les matchs et de dynamiser l’attaque des Verts.

Source : Datascout