Après cinq victoires consécutives en Ligue 2, l’espoir est plus que jamais permis. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, l'ASSE a clairement relancé la machine. Plus incisifs offensivement et surtout beaucoup plus solides collectivement, les Stéphanois engrangent des points précieux dans la course à la montée. Les Verts semblent désormais avoir déjà trois orteils en Ligue 1. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Avant le déplacement à Grenoble, les Stéphanois sont dans les talons de l'ESTAC. Deuxième avec seulement deux points de retard, l'ASSE est en position de chasseur. La moindre erreur des Troyens pourrait profiter aux Verts.

Un adversaire de taille en Ligue 2

Leader incontesté, l'ESTAC ne quitte plus son trône. Et même avec un trou d'air fin janvier-début février, les Troyens se sont remis la tête à l'endroit. "Troyes est très solide. Il y a un super état d’esprit dans cette équipe, observe Hervé, chroniqueur pour le SNC. "Ils ont aussi le meilleur buteur de Ligue 2. Troyes mérite clairement sa place de leader pour l’instant."

Les Stéphanois font face à un adversaire de taille dans ce qui s’annonce comme un ultime duel pour la fin de ce championnat de Ligue 2. "On a devant nous un scénario excitant. Ça va se tirer la bourre entre Troyes et Sainté jusqu’au bout. Je ne pense pas qu’ils vont lâcher. Donc il faudra que nous, on tienne le rythme."

Et si les comptes semblent être faits, mathématiquement, tout est encore possible. "Au moment où on se parle, tout reste encore possible, presque jusqu’à Annecy pour le top 5. Mais j’ai quand même le sentiment qu’on se dirige vers un vrai duel au soleil entre Troyes et Saint-Étienne pour la fin de saison."

Surtout, les deux formations s'affronteront le 24 avril prochain à Geoffroy-Guichard. "On peut avoir ce scénario génial, une sorte de finale. Pour le storytelling de la saison, ce serait quand même incroyable."