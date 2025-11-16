Zuriko Davitashvili retrouvait la sélection de Géorgie ce samedi soir pour affronter l’Espagne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le joueur de l’AS Saint-Étienne et les siens étaient d'ores et déjà quasiment fixés sur leur élimination avant d'affronter les Champions d'Europe en titre.

Arrivé dans le Forez l'été 2024, Davitashvili a rapidement séduit le public de Geoffroy-Guichard par son volume de jeu, son intensité et sa faculté à provoquer balle au pied. Après un début de saison prometteur, l’international géorgien a ensuite montré son principal défaut en Ligue 1 : l'irrégularité. Malgré des envies de départ de son ailier géorgien, l'ASSE n'a pas cédé et a su le conserver cet été.

Meilleur buteur stéphanois, devant Stassin, Duffus et Cardona, Zuriko Davitashvili se montre volontaire lors de ses apparitions sous le maillot Vert. Malgré ces 6 buts cette saison, Eirik Horneland a décidé de se passer de son ailier à Troyes. Le géorgien n'a même pas foulé la pelouse lors du succès 3-2 de ses coéquipiers.

Cette rencontre face à la Roja constituait donc une nouvelle opportunité pour le milieu offensif de se relancer sur la scène internationale, dans un contexte relevé et face à une sélection parmi les plus fortes d’Europe. Une belle occasion également pour retrouver du rythme et de la confiance avant de regagner le Forez et d’aborder la suite du championnat.

L'Espagne surclasse Davitashvili et ses coéquipiers !

L’Espagne n’a laissé aucune chance à une Géorgie condamnée à l’exploit pour rester en course vers le Mondial. Dominés dès les premières minutes, Zuriko Davitashvili, titulaire, et ses coéquipiers ont subi l’intensité et la précision d’une Roja sûre de sa force, qui a plié le match avant même la pause.

La rencontre bascule rapidement : une main de Giorgi Gocholeishvili dans la surface offre un penalty transformé par Mikel Oyarzabal (11e). L’Espagne déroule ensuite son football et double la mise grâce à Martin Zubimendi, qui déclenche une frappe puissante sous la barre (22e). Avant la mi-temps, Ferran Torres, servi par Oyarzabal, ajoute le troisième but d’un tir du gauche (35e). La Géorgie, étouffée, ne parvient pas à réagir.

En seconde période, le calvaire continue pour les coéquipiers de Kvaratskhelia. Oyarzabal, encore lui, vient signer un doublé en coupant de la tête un centre parfait de Ferran Torres (63e). L’Espagne gère ensuite tranquillement, concédant seulement quelques situations en fin de match sans jamais trembler.

Avec ce succès 4-0, la Roja file vers le Mondial et pourrait seulement être freinée par une improbable défaite 7-0 contre la Turquie lors du dernier match. Pour la Géorgie de Zuriko Davitashvili, l’aventure s’arrête ici. La sélection ne verra pas la Coupe du monde, dominée dans tous les secteurs par une Espagne injouable.