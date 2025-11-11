Les internationaux de l’ASSE seront nombreux sur le pont durant la trêve internationale de novembre. Une situation qui prive les Verts de plusieurs éléments pour le 7ᵉ tour de la Coupe de France face à Quetigny. Voici le programme des 10 joueurs stéphanois qui ont rejoint leurs sélections.

Eirik Horneland va devoir proposer une composition inédite pour l'entrée en lice de l'ASSE en Coupe de France ce samedi soir. Déjà privé de plusieurs joueurs qui occupent l'infirmerie, le coach norvégien devra faire sans 10 autres hommes, appelés avec leurs sélections respectives.

Une trêve bien remplie pour les internationaux de l'ASSE

Alors que l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à entrer en lice en Coupe de France ce samedi face à Quetigny, plusieurs joueurs manqueront à l’appel, retenus avec leurs sélections nationales. Une situation habituelle, mais qui tombe cette fois au plus mauvais moment pour Eirik Horneland, privé d’éléments importants dans son effectif.

Le latéral gauche, Ebenezer Annan disputera une tournée asiatique avec le Ghana, opposé au Japon (vendredi 14 novembre à 11h20) puis à la Corée du Sud (mardi 18 novembre à 12h00).

Autre long déplacement : Ben Old participera à une tournée américaine avec la Nouvelle-Zélande, opposée à la Colombie (16 novembre, 01h00) puis à l’Équateur (19 novembre, 02h30).

En catégorie U19, trois jeunes talents formés à l’Étrat seront également sur le front : Axel Dodote, Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku participent au tours qualificatifs de l’Euro U19 avec l’équipe de France. Les Bleuets affronteront les Îles Féroé (12 novembre, 13h), la Bulgarie (15 novembre, 13h) puis la Hongrie (18 novembre, 17h30). Tous ces matchs se joueront en Hongrie.

Stojkovic et Stassin, en mission européenne

Le jeune latéral Strahinja Stojkovic, portera les couleurs de la Serbie U19. Un programme chargé l’attend avec trois rencontres : contre Gibraltar (12 novembre), la Géorgie (15 novembre) et la Croatie (18 novembre).

Du côté de la Belgique, Lucas Stassin rejoindra les Espoirs belges pour un match décisif des éliminatoires de l’Euro U21 face à l’Autriche (vendredi 14 novembre à 18h00). Une rencontre cruciale pour la qualification de sa génération, dans laquelle le buteur de l'ASSE espère confirmer ses bonnes performances en octobre avec les diablotins.

Aucun Vert à la Coupe du Monde ?

Chez les A, le milieu Mahmoud Jaber défendra les couleurs d’Israël. Les Israéliens se déplaceront en Lituanie (14 novembre, 18h00) en amical avant de recevoir la Moldavie (16 novembre, 20h45) lors des éliminatoires du Mondial 2026. Une place en barrages est d'ores et déjà inatteignable pour les israéliens

Irvin Cardona, lui, retrouvera la sélection de Malte, déjà éliminée, pour deux rencontres de prestige face à la Finlande (14 novembre) et la Pologne (17 novembre). Le champion de France 2017 avait quitté la pelouse sur blessure lors de Troyes - ASSE.

Enfin, Zuriko Davitashvili sera à nouveau appelé avec la Géorgie, qui disputera ses derniers matchs qualificatifs face à l’Espagne (15 novembre, 18h00) et à la Bulgarie (18 novembre, 20h45). Si elle n'est pas encore actée, la non qualification des géorgiens le sera en cas de contre performance face aux espagnols ou si la Turquie évite la défaite lors de la prochaine journée.

Un casse-tête pour Horneland avant Quetigny – ASSE

Avec pas moins de 10 internationaux absents, l’effectif stéphanois sera fortement remanié pour ce déplacement à Quetigny. L’occasion, sans doute, pour certains jeunes de la réserve de saisir leur chance et pour le staff de faire souffler les cadres. Si l’ASSE reste favorite sur le papier, cette trêve internationale tombe à un moment stratégique, entre gestion des organismes et maintien de la dynamique.

Les supporters, eux, suivront attentivement les performances de leurs Verts sous les couleurs nationales avant de retrouver leur club favori pour la reprise du championnat de Ligue 2.

Le programme complet des internationaux de l'ASSE

- Ebenezer Annan (Ghana) – Tournée amicale en Asie

Vendredi 14 novembre – 11h20 (heure française) : Japon – Ghana

Mardi 18 novembre – 12h00 (heure française) : Corée du Sud – Ghana

- Strahinja Stojkovic (Serbie U19) – Éliminatoires Euro U19

Mardi 12 novembre – 13h45 : Serbie U19 – Gibraltar U19

Vendredi 15 novembre – 13h45 : Serbie U19 – Géorgie U19

Lundi 18 novembre – 11h30 : Croatie U19 – Serbie U19

- Axel Dodote, Nadir El Jamali & Luan Gadegbeku (France U19) – Tour qualificatif Euro U19 en Hongrie

Mercredi 12 novembre – 13h00 : France 🇫🇷 U19 – Îles Féroé 🇫🇴 U19

Samedi 15 novembre – 13h00 : France 🇫🇷 U19 – Bulgarie 🇧🇬 U19

Mardi 18 novembre – 17h30 : Hongrie 🇭🇺 U19 – France 🇫🇷 U19

- Mahmoud Jaber (Israël) – Éliminatoires Coupe du Monde 2026

Jeudi 14 novembre – 18h00 : Lituanie 🇱🇹 – Israël 🇮🇱

Dimanche 16 novembre – 20h45 : Israël 🇮🇱 – Moldavie 🇲🇩

- Ben Old (Nouvelle-Zélande) – Tournée amicale aux États-Unis

Dimanche 16 novembre – 01h00 (heure française) : Colombie 🇨🇴 – Nouvelle-Zélande 🇳🇿

Mercredi 19 novembre – 02h30 (heure française) : Équateur 🇪🇨 – Nouvelle-Zélande 🇳🇿

- Irvin Cardona (Malte) – Éliminatoires Coupe du Monde 2026

Vendredi 14 novembre – 18h00 : Finlande 🇫🇮 – Malte 🇲🇹

Lundi 17 novembre – 20h45 : Malte 🇲🇹 – Pologne 🇵🇱

- Lucas Stassin (Belgique U21) – Éliminatoires Euro Espoirs

Vendredi 14 novembre – 18h00 : Autriche 🇦🇹 U21 – Belgique 🇧🇪 U21

- Zuriko Davitashvili (Géorgie) – Éliminatoires Coupe du Monde 2026