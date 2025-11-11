La LFP a officialisé les dates et horaires des deux dernières journées de Ligue 2 BKT. Le championnat se terminera début mai, avec un multiplex décisif diffusé sur beIN Sports.

La saison 2025-2026 de Ligue 2 BKT entrera en mai dans sa dernière ligne droite. À l’approche du printemps, la hiérarchie se dessinera, mais rien ne sera encore joué, aussi bien pour la montée que pour le maintien. Comme souvent, la fin de saison devrait s'annoncer haletante, en espérant voir l'ASSE basculer vers la Ligue 1 à son issue.

La Ligue de Football Professionnel a ainsi dévoilé le cadre du sprint final : les deux dernières journées se dérouleront à horaires unifiés, une tradition visant à garantir une équité parfaite entre les clubs. Chaque équipe jouera donc son avenir au même moment, sans connaître les résultats de ses concurrents directs. Une configuration qui promet du suspense dans tous les stades de Ligue 2.

L’ASSE terminera à Geoffroy-Guichard

Côté stéphanois, ce mois de mai s’annonce crucial. L’AS Saint-Étienne disputera sa dernière rencontre à domicile, dans un Geoffroy-Guichard qui pourrait être en fusion. Avant cela, les Verts devront se rendre à Rodez le samedi 2 mai 2026, un déplacement jamais simple face à une formation souvent accrocheuse à domicile. Une semaine plus tard, ils accueilleront Amiens le samedi 9 mai à 17h00 pour clore la saison.

La 33e journée se jouera donc le samedi 2 mai 2026 à 20h00, avant une 34e journée fixée le samedi 9 mai à 17h00.

La programmation TV complète sera communiquée ultérieurement, mais la diffusion du multiplex et des matchs en intégralité sera assurée par beIN SPORTS, partenaire officiel de la compétition.

Un mois de mai décisif pour la Ligue 2

Ces deux dernières journées proposeront plusieurs affiches qui, selon le classement des Verts, seront certainement surveillées de près : Troyes - Laval, Grenoble - Troyes, Red Star - Montpellier ou encore Reims - Pau. À Saint-Étienne, tout le monde espère vivre une fin de saison à la hauteur des ambitions stéphanoises, avec un Chaudron plein et une montée à fêter. Rendez-vous est pris pour les 2 et 9 mai, dates qui décideront du destin de toute une saison.