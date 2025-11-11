Après Lucas Stassin en septembre, l’AS Saint-Étienne pourrait bien réaliser un doublé au trophée UNFP du joueur du mois. En octobre, c’est le numéro 10 des Verts, Florian Tardieu, qui est nommé.

Le milieu de terrain, arrivé de Troyes sous la houlette de Laurent Battles, a signé un mois d’octobre impressionnant. Trois buts et une passe décisive en quatre matchs. L’expérimenté Stéphanois, qui vient tout juste de dépasser la barre des 300 matchs professionnels, figure parmi les favoris pour ce trophée. En face, il devra toutefois devancer Enzo Bardeli (USL Dunkerque), auteur de deux buts, et Tawfik Bentayeb (ESTAC Troyes), en pleine forme avec cinq réalisations sur la même période.

Les votes sont ouverts depuis ce lundi 10 novembre et se clôtureront le dimanche 16 novembre à minuit. Supporters stéphanois, à vos votes ! Direction le site officiel de l’UNFP pour soutenir le numéro 10 des Verts.

Un leader fiable

Incontournable depuis le début de saison, Florian Tardieu affiche une régularité exemplaire. Titulaire à chaque rencontre, il cumule déjà 1 249 minutes de jeu, quasiment autant que le capitaine Gauthier Larsonneur. La saison passée, il avait terminé fort malgré la descente du club.

Dans un secteur de jeu amoindri par les blessures de Moueffek et Jaber, l’absence prolongée de Pierre Ekwah et la suspension d’Igor Miladinovic, Tardieu s’impose comme le pilier du milieu stéphanois. Qu’il évolue en sentinelle devant la défense ou en numéro 8 relayeur, sa vision du jeu, son calme et la précision de ses passes font des Verts l’équipes les plus dominantes du championnat en matière de possession.

Un maître à jouer

À 33 ans, Florian Tardieu prouve qu’il reste un cadre essentiel du collectif vert. Véritable métronome, il a pris en main les coups de pied arrêtés. Sa passe décisive sur corner dès la première minute face à Pau, transformée par Joao Ferreira, en est la parfaite illustration. Quelques minutes plus tard, il marquait lui-même sur penalty.

Contre Le Mans, malgré la défaite, il a signé un doublé de grande classe. Un coup franc somptueux en pleine lucarne, suivi d’un penalty tiré avec sang-froid. Dans un effectif jeune et offensif, son expérience et la confiance d’Eirik Horneland font de lui un leader incontesté, à la fois technique et mental.