Après la déroute contre le Red Star, l’AS Saint-Étienne a parfaitement réagi sur la pelouse du leader Troyes. Une victoire (2-3) marquée par une vraie remise en question collective, une adaptation tactique bienvenue et une réaction attendue.

Le coach Eirik Horneland et ses joueurs ont su tirer les leçons. Reste à confirmer.

Tardieu (ASSE) : “On s’est tiré une balle dans le pied”

La défaite à Bauer face au Red Star (2-1) avait provoqué une onde de choc en interne. Peu après le match, Florian Tardieu, vice-capitaine des Verts, n’avait pas mâché ses mots : « C’est un non-match. Au bout d’une minute, on n’a pas le droit. Avant le match, on est motivé et là on se tire direct une balle dans le pied. Eux, ils avaient la dalle, nous on ne l’avait pas. C’est frustrant. »

Le milieu de terrain avait même pointé du doigt un problème tactique : une forme de déséquilibre dans les transitions : Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. On l’a vu contre Le Mans, aujourd’hui pareil. Ca nous fait courir. Après c’est les consignes donc on les écoute.

Horneland assume mais...

Face à la critique, Eirik Horneland ne s’est pas dérobé. En conférence de presse d’avant-match contre Troyes, le technicien stéphanois a fait preuve de lucidité : « Ce n’est pas normal de perdre 4 de nos 6 derniers matchs. Ce n’est pas acceptable. C’est notre responsabilité d’assumer. »

Le Norvégien a longuement évoqué l’inconstance défensive de son équipe : « On a fait cinq clean sheets, puis on enchaîne 19 buts encaissés. Il faut comprendre pourquoi. C’est à moi de trouver les explications. Il faut plus d’équilibre, de constance, moins de pénaltys et de cartons. »

Tout en restant fidèle à sa philosophie de jeu, Horneland a tenu à défendre ses principes : « Tous les systèmes ont leurs avantages et leurs limites. Ce n’est pas qu’une question tactique. C’est aussi une histoire de concentration, de justesse et de relations entre les joueurs. »

Un plan parfaitement exécuté face à Troyes

Et les actes ont suivi. À Troyes, l’ASSE a présenté un tout autre visage. Moins de pressing, moins de possession, mais une organisation plus pragmatique et un bloc plus bas. Résultat : trois contres éclairs et un score de 3-0 à la mi-temps. Un plan clair, appliqué à la perfection.

Horneland a écouté ses joueurs. Et ses joueurs lui ont répondu. Ce qui a frappé, c’est cette capacité nouvelle à s’adapter. L’ASSE n’a pas tenté d’imposer son jeu coûte que coûte, mais a su piéger son adversaire sur ses points faibles. Laisser davantage la possession. Attaquer plus directement. Ce qui faisait la force de l'ESTAC jusque-là.

Un tournant à confirmer pour l'ASSE

Cette victoire ne sera significative que si elle marque un véritable virage dans la saison des Verts. Trop souvent, les Stéphanois ont alterné les coups d’éclat et les désillusions. Horneland et son groupe tiennent peut-être enfin la clé : celle de la flexibilité, de l’écoute mutuelle et d’une cohésion tactique pour une meilleure efficacité.

L’ASSE a montré qu’elle pouvait gagner autrement. Pas besoin d’imposer un style unique à tout prix. S’adapter n’est pas un reniement : c’est une force.

Source : Conférence de presse ASSE