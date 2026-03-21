Irvin Cardona voit ses performances récompensées. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne a été convoqué avec la sélection de Malte pour disputer les barrages de promotion en Ligue C de la Ligue des Nations. Il affrontera le Luxembourg à deux reprises, les 26 et 31 mars, avec un enjeu important à la clé : une montée dans la hiérarchie européenne.

Cette convocation vient confirmer la place de plus en plus importante prise par Cardona dans le dispositif stéphanois. Utilisé régulièrement par Philippe Montanier, l’ancien brestois s’est imposé comme un élément clé de l’animation offensive, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Son profil hybride, fait de percussions, appels en profondeur et capacité à se projeter rapidement vers le but, en fait une arme précieuse dans le système des Verts.

Cardona, dynamiteur sous courant alternatif

Lors du récent déplacement à Grenoble, même si l’ASSE a été tenue en échec (0-0), Cardona a tenté d’apporter du danger. Très actif sur son côté, il s’est procuré plusieurs situations, notamment avec une frappe lointaine en fin de match ou encore des projections rapides dans la surface adverse. S’il a manqué de justesse dans le dernier geste, son activité illustre parfaitement son rôle : créer du déséquilibre et peser sur les défenses. Toutefois, et c'est le reproche qu'on pourrait faire à l'ailier stéphanois, la régularité lui fait défaut et ses prestations ne sont parfois pas suffisamment abouties.

Celà étant, cette sélection intervient dans une période importante de la saison. Alors que l’ASSE joue la montée en Ligue 1, chaque joueur est attendu au maximum de son niveau. Pour Cardona, cette parenthèse internationale représente à la fois une récompense et une opportunité. Celle de gagner en confiance, mais aussi d’enchaîner dans un contexte compétitif différent.

Gros enjeu pour la sélection de Malte

Face au Luxembourg, Malte jouera gros. Ces barrages de Ligue des Nations offrent une réelle opportunité de progression pour des sélections en développement, et Cardona pourrait y tenir un rôle majeur. Son expérience dans le football français et sa capacité à faire des différences dans les moments clés pourraient peser.

Du côté de l’ASSE, cette convocation est aussi un signal positif. Elle témoigne de la dynamique actuelle du groupe et de la valorisation de ses joueurs sur la scène internationale. Après, notamment, Abdoulaye Kanté avec la Côte d’Ivoire Espoirs, c’est un nouveau Vert qui est appelé à défendre les couleurs d’une sélection.

Reste désormais à voir si Irvin Cardona saura profiter de cette opportunité pour franchir un cap… avant de revenir à Saint-Étienne pour un sprint final qui s’annonce décisif.