Maintien en poche, le FC Annecy aborde son déplacement sans pression comptable, ce samedi. Tandis que les projecteurs seront braqués sur l'ASSE, en quête du fauteuil de leader du championnat de Ligue 2, les haut savoyards, eux, cherchent à rebondir après le revers face à l'ESTAC en début de semaine. Julien Trivero, journaliste pour le Dauphiné Libéré, a répondu à nos questions.

Tout s'est joué jusqu'à la 85e minute de jeu, lundi dernier. Face à l'ESTAC, le FCA pensait tenir le point du nul. Mais Renaud Ripart a douché les espoirs annéciens lorsque, trouvé seul devant le but, l'attaquant a poussé le cuire au fond des filets (85e, 1-2).

Ce deuxième accroc, qui intervient une semaine après la déroute au Mans (3-0), vient gripper une machine qui tournait pourtant à plein régime depuis novembre.

Avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, les joueurs de Laurent Guyot voudront relancer une mécanique qui donne ses premiers signes de fatigue après un parcours 2024-2025 au-delà des espérances (6e place).

PV : Attendu au bas de tableau, Annecy pointe finalement à la 9e place de Ligue 2. Un classement satisfaisant ?

JT : "On peut déjà parler de saison réussie. L’objectif prioritaire du maintien est assuré. Le FC Annecy s’est assuré de célébrer son centenaire en janvier 2027 dans le monde professionnel.

Depuis, le staff et le groupe se sont fixés un nouvel objectif : dépasser la barre des 51 points pour faire mieux que l’an dernier avec cette 6e place historique pour le club annécien."

PV : Comment analyser ces 27 premières journées ?

JT : "Pendant trois mois et demi, de fin novembre à début mars, le FCA a pris 23 points (7 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Personne n’a fait mieux en L2 sur la période.

(...) Les Haut-Savoyards ont su aussi capitaliser sur la stabilité de leur staff et du noyau dur de leur effectif bien rôdé à leurs principes de jeu fait de courses, d’intensité, d’un gros pressing, de récupérations hautes et d’entames de feu où ils sont la meilleure équipe du championnat dans le premier quart d’heure. Ils ont aussi réalisé un mercato d’hiver intéressant pour renforcer leur secteur offensif. (...)

Reste à voir quelle option il optera dans le Chaudron où le retour au 3-4-3 tiendrait la corde."

PV : Qu'a-t-il manqué face au Mans et Troyes ? Comment expliquer cette perte de vitesse en Ligue 2 ?

JT : "Annecy reste sur deux défaites consécutives face à deux équipes du top-5. Le match à Saint-Etienne dira si le club a atteint son plafond de verre du moment.

En conférence de presse lundi soir après Troyes (1-2), Laurent Guyot a déploré le fait que ses joueurs ne se soient pas assez lâchés alors qu’ils n’ont rien à perdre au cœur d’une fin de saison bonus où le FCA présente des arguments pour aller chercher les play-offs."

PV: Comment faire tomber l'ASSE ce samedi ? Le FCA est-il capable de redresser la barre ?

JT : "À la sortie de deux défaites, les Annéciens voudront montrer un autre visage, plus conquérants et plus fidèle à leurs productions cette saison. Une partie où les Verts seront sans doute revanchards après la claque reçue à l’aller (0-4). Ça pourrait offrir un bon match.

Côté Annecy, il faudra scruter l’attitude collective de l’équipe et celle de Gomes Rodriguez, arrivé en prêt de l’OL début février, qui rêve d’ouvrir son compteur-but face aux Verts. Il est attendu sur ce match particulier pour lui après des débuts assez neutres jusque là où il a parfois trop cherché la solution individuelle."