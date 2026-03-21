Battues 2-0 sur la pelouse du DFCO, les joueuses de l'ASSE n'avancent pas. Dans un championnat d'Arkema Première Ligue ou tout est très serré, les stephanoises vont absolument devoir prendre des points rapidement ! De retour à domicile, elles affrontent le Paris FC ce samedi. à 15h. A cet occasion, Yannick Chandioux dirigera son premier match en tant que coach de l'AS Saint-Etienne.

La défaite à Dijon, fait très mal aux Vertes... En effet, dans le même temps, le Racing Club de Lens affrontait Montpellier. Lors de cette opposition ce sont les Sang et Or qui se sont imposées sur le score de 2-1.

Encore cinq matchs, avec un nouveau coach !

Cette nouvelle rencontre est marqué par l'arrivée de Yannick Chandioux comme coach de l'ASSE. Immédiatement après son arrivée, il s'est exprimé sur la situation du club et l'objectif de cette fin de saison.

"Je suis ravi de rejoindre l’un des plus grands clubs du football français et sa section féminine, qui fait partie intégrante du paysage du football féminin français. Face à un défi motivant et excitant, je suis persuadé que le groupe sera en capacité de redresser la barre et de réussir cette mission maintien."

A l'image de son ancien coéquipier, Philippe Montanier nommé coach de l'équipe masculine, Yannick Chandioux devra rapidement prendre des points. Lors des cinq dernières journées, l'ASSE va rencontrer Lens et Montpellier ! Mais, à l'heure actuel, les regards se tournent vers le Paris FC, secondes du championnat.

Un immense défi pour l'ASSE

3ème d'Arkema Première Ligue, les joueuses du Paris FC s'étaient imposées 2-0 lors du match aller à domicile. L'an passé, les Vertes aveint crée la surprise en s'imposant dans les tous derniers instant, 1-0 au Stade Salif Keita.

Aux Vertes d'être autant inspiré. Il ne va plus falloir trainer, chaque point va compter. La semaine prochaine, l'ASSE vous donnera de nouveau rendez-vous à domicile. Ce sera cette fois-ci au Stade Geoffroy-Guichard, pour la réception de Lens.