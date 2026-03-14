L’AS Saint-Etienne (ASSE) effectuait l’un des plus courts voyages de la saison ce samedi à 20h sur la pelouse de Grenoble. Au Stade des Alpes, les Verts espèrent enchaîner un sixième succès consécutif afin de provisoirement reprendre la place de leader aux troyens, qui iront à Annecy, lundi soir. Résumé de la rencontre de la 27ᵉ journée de Ligue 2 entre les Isérois et les Ligériens.

Forts d’un cinquième succès consécutif, les hommes de Philippe Montanier souhaitaient poursuivre leur dynamique à Grenoble ce samedi. Face à des Isérois qui aimeraient sauver leur place en Ligue 2 le plus rapidement possible, la tâche s’annonçait délicate pour l’ASSE.

Un match âpre

Dans ce match animé entre Grenoble et l’ASSE, les premières occasions arrivent rapidement. Dès la 4e minute, Benet met à contribution le gardien stéphanois Maubleu. L’action se développe sur le côté gauche avant qu’un centre n’arrive au point de penalty. Benet contrôle et tente immédiatement une reprise du pied gauche, mais sa frappe est bien captée par Maubleu, titulaire ce soir en remplacement de Larsonneur et ancien joueur grenoblois.

Les Verts répondent quelques minutes plus tard. À la 13e minute, Nadé réalise une belle percée en solitaire dans l’axe et casse les lignes adverses. Il sert ensuite Miladinovic qui tente sa chance du gauche à environ vingt mètres. La frappe est cadrée et oblige le gardien du GF38, Diop, à plonger sur sa droite pour repousser le danger. Grenoble se montre de nouveau dangereux à la 24e minute sur un corner frappé depuis la droite par Bernadou.

Le ballon arrive au second poteau où Benet tente une superbe volée du pied gauche. Le geste est puissant et bien réalisé, mais le tir est involontairement dévié par son coéquipier Vidal et finit par passer à côté du but. Juste avant la pause, l’ASSE se procure une belle opportunité. À la 45e minute, Davitashvili déborde légèrement sur la gauche de la surface et sert Stassin en retrait. Celui-ci enroule rapidement une frappe du droit depuis l’entrée de la surface. La tentative est bien exécutée mais le ballon passe de peu au-dessus de la cage de Diop.

L'ASSE ne trouve pas la solution

La mi-temps est sifflée dans la foulée sur un score toujours vierge. Les Verts ont globalement dominé les débats mais se heurtent à une équipe grenobloise solide défensivement et à un gardien vigilant. Des joueurs offensifs comme Davitashvili, Stassin ou Cardona restent encore trop discrets. Dès la reprise, Grenoble se montre dangereux. À la 47e minute, un coup franc rapidement joué sur la gauche se termine par un centre vers la surface. Diaby surgit devant les six mètres et place une reprise croisée du gauche, mais Maubleu réalise un arrêt important en bloquant le ballon.

À la 58e minute, le portier stéphanois s’illustre encore avec une double parade spectaculaire : il détourne d’abord un centre venu de la droite puis repousse du bout des gants une frappe dangereuse de Benet au cœur de la surface. En fin de rencontre, à la 85e minute, Cardona tente sa chance après avoir repiqué dans l’axe depuis la droite, mais sa frappe du gauche s’envole largement au-dessus du but. 0-0, c'est le score final !