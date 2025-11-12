Une belle victoire pour l’ASSE face à Troyes (2-3), mais un frisson de peur a traversé les supporters verts à la sortie d’Irvin Cardona, touché à la cheville et remplacé par Ben Old.

Samedi soir, l’AS Saint-Étienne a signé une victoire précieuse sur la pelouse de Troyes (2-3), un succès qui lui permet de conforter sa place dans le haut du classement de Ligue 2. Mais la joie a été ternie par la sortie sur blessure d’Irvin Cardona en seconde période. Après un tacle appuyé, la cheville de l’ailier maltais a tourné, provoquant une vive inquiétude sur le banc stéphanois.

Les images ont laissé craindre une entorse sérieuse, voire pire, mais les examens réalisés dans la foulée ont rapidement rassuré le staff médical des Verts. Le joueur, auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines, semblait souffrir d’un simple coup sans gravité.

Irvin Cardona déjà de retour à l’entraînement avec Malte

La meilleure preuve de son rétablissement est venue de sa sélection nationale. Ce mardi, le compte officiel de la Fédération maltaise de football a publié une photo d’Irvin Cardona à l’entraînement avec le groupe. L’ancien Brestois a bien rejoint sa sélection à Rome pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une excellente nouvelle pour l’attaquant de 28 ans, qui confirme sa montée en puissance depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Sa détermination à rejoindre Malte malgré le coup reçu démontre un état d’esprit irréprochable.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE avant la réception de Nancy

Du côté de l’ASSE, le staff respire. Cardona ne souffre d’aucune lésion et devrait revenir disponible pour la prochaine journée de Ligue 2, lors de la réception de Nancy à Geoffroy-Guichard.

Dans un contexte où Horneland cherche à stabiliser son onze, pouvoir compter sur son ailier droit en pleine forme est un atout majeur. Buteur et passeur décisif ces dernières semaines, Cardona s’impose comme l’un des éléments clés du renouveau offensif des Verts.

Les supporters peuvent donc souffler : Irvin Cardona sera bien là pour poursuivre la marche en avant de Saint-Étienne vers la montée.