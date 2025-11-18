L'ASSE retrouve le championnat de Ligue 2 ce samedi après une parenthèse Coupe de France aussi folklorique qu'efficace, dont on retiendra essentiellement la victoire et la qualification stéphanoise.

Si la rencontre n'a pas été simple à suivre en raison des conditions météorologiques, on retiendra également que les jeunes pousses stéphanoises ont globalement répondu présent. Djyllian N'Guessan et Paul Eymard étaient attendus au tournant face à une équipe de niveau Régional. Les deux jeunes les plus prometteurs du centre de formation n'ont pas tout bien fait, mais ils ont marqué et assumé leur statut malgré une certaine pression sur leurs épaules pour leur première titularisation.

Paul Eymard bientôt professionnel, N'Guessan toujours dans l'incertitude

La situation contractuelle de Paul Eymard va se régler dans les semaines à venir. Il signera professionnel dès janvier, à sa majorité. Un véritable soulagement pour l’ASSE et ses dirigeants que nous sommes en mesure de vous confirmer.

En revanche, la situation est aujourd’hui plus complexe pour son ami Djyllian N’Guessan. Bien que déjà sous contrat professionnel, les négociations pour une prolongation semblent au ralenti. Rien ne dit qu’il ne sera pas transféré en janvier en cas d’offensive. Le Paris FGC avait déjà tenté une approche cet été, et plusieurs clubs européens sont toujours à l’affût. À suivre…

Kevin Pedro, la surprise défensive

Autre cas intéressant : Kévin Pedro. À l’instar de N’Guessan, le jeune défenseur est sous contrat pro. Monaco s’était longtemps intéressé à lui, mais l’ASSE avait bien verrouillé son jeune talent. Face aux forfaits de Chico Lamba et Maxime Bernauer, Pedro a été titularisé à Troyes, puis à Quetigny. Il s’est montré très convaincant et s’est même offert le luxe de marquer et plier le score (1-3).

Une hiérarchie à bousculer à l'ASSE ?

Pedro a montré qu’il avait les qualités pour venir chatouiller Maxime Bernauer. L’ancien joueur du Dinamo Zagreb alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée en janvier 2025. Trop absent (suspensions, blessures), son début de saison laisse perplexe. Pedro, vif au sol, rapide et "mort de faim", semble prêt à s’imposer dans la rotation.

Autre atout : sa polyvalence, puisqu’il peut également évoluer dans le couloir droit. Un profil intéressant à l’heure où ni Ferreira, ni Appiah, ni Stojkovic n’ont su s’imposer.

Eymard, un renfort pour un milieu en manque de profondeur

Concernant Paul Eymard, il aurait dû intégrer le groupe dès cet été, mais a été mis à l’écart alors que les négociations contractuelles stagnaient. Désormais réglée, la situation est revenue à la normale. Eymard veut jouer à l’ASSE, et va intégrer la rotation au milieu de terrain.

Il sera en concurrence avec El Jamali, Luan Gadegbeku et Igor Miladinovic, tous derrière le trio Tardieu – Moueffek – Jaber. L’arrivée d’Eymard dans la rotation n’est pas un luxe, tant ce secteur manque encore de profondeur.

N’Guessan : talent pur, avenir incertain à l'ASSE

La situation de N’Guessan est différente. Joshua Duffus et Lucas Stassin se disputent déjà la place de titulaire en pointe. N’Guessan semble aujourd’hui la troisième option. Malgré son potentiel, probablement le meilleur attaquant français de sa génération, son avenir contractuel incertain et la concurrence forte pour une seule place limitent ses opportunités à court terme. Voire plus…

La jeunesse peut-elle redistribuer les cartes ?

Si le contenu du match de samedi reste difficile à analyser à cause du brouillard et de l'adversité, Eirik Horneland pourra néanmoins en tirer des enseignements. Une chose est sûre : la jeunesse peut venir bousculer la hiérarchie.