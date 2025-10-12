Wahbi Khazri a laissé une empreinte forte du côté de l'ASSE. Débarqué en 2018 dans le Forez, l'attaquant tunisien a d'emblée signé une saison impressionnante, avec 13 buts en 32 matchs de Ligue 1. Mais l'histoire s'assombrit lorsque l'ancien Bordelais a pris part à la chute vertigineuse des Verts en Ligue 2. Et ce dernier semble encore marqué par cet épisode.

"L’année 2018-2019 à Sainté ? Franchement, une équipe incroyable." Raconte Wahbi Khazri au micro de RMC. Car c'est avec une équipe constituée de Yann M'Vila, Rémy Cabella ou encore Stéphanois Ruffier que l'ASSE est parvenue à accrocher une quatrième place en championnat. "On regardait tout le monde dans les yeux, sauf Paris. On n’est pas loin de finir 3e, de décrocher la Ligue des champions. J’étais bien, épanoui. J’avais la confiance du staff, du groupe. C’était le plaisir de jouer, l’influence dans le jeu. Quand tu es entouré de mecs qui te font confiance, forcément, tu le rends sur le terrain."

Un souvenir fort, que Wahbi Khazri doit en grande partie à Jean-Louis Gasset. "Il m’a permis de faire la meilleure saison de ma carrière. On avait une relation exceptionnelle, qu’on a encore aujourd’hui. Si je le croise, je le prends dans mes bras. C’est une personne en or, ultra-compétente."

La descente de l'ASSE : "un souvenir douloureux"

Mais en 2022, l'euphorie laisse place au chaos. Au terme d'un barrage serré, que les Verts parachèvent leur saison catastrophique sur une descente en Ligue 2. "Évidemment que c’est un souvenir douloureux, confie Khazri, auteur de 10 buts en 30 matchs cette saison-là. On démarre mal la saison. On arrache les barrages à Nantes, in extremis, grâce à Romain Hamouma (ndlr : but 79' pour accrocher les barrages). Contre Auxerre, on a des occasions pour tuer le match. Mais on se fait égaliser à la fin. Au retour, on peut marquer tôt, on ne le fait pas. Tout le monde connaît la suite. On perd aux tirs au but, les supporters envahissent le terrain… Ça reste un traumatisme."

Khazri en veut toujours à Claude Puel ?

Dans les coulisses, la gestion Claude Puel a laissé des traces. L'entraineur, arrivé avec la volonté affichée de faire le ménage, a écarté plusieurs cadres du vestiaire. "Puel ? Il est arrivé avec une idée en tête : mettre les gros salaires à l’écart. Ruffier, Mvila, moi... Résultat : il nous met à la cave. Il démarre la saison avec 4 victoires en août, donc ça lui donne raison. Puis les résultats chutent."

Revenu dans le groupe, Khazri s’illustre malgré tout avec 10 buts en six mois, dont un depuis le milieu de terrain. Mais cela n’empêche pas la descente. Et malgré le recul, une amertume subsiste. "Est-ce que j’en veux à Puel aujourd’hui ? Non. On s’est croisés une fois à une cérémonie, on ne s’est pas parlé. Je ne lui en veux pas, je lui souhaite le meilleur. Mais ce qu’il m’a fait, je ne l’ai pas accepté. Parce que je pense que je ne méritais pas ça. Quand tu subis une injustice, c’est dur à encaisser."