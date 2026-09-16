Pas de convocation avec les A cette fois pour Jakob Breum. Mais pour l'ASSE, cette absence pourrait presque ressembler à un cadeau tombé du ciel.

Jakob Breum ne figure pas dans la liste des 23 joueurs retenus par Brian Riemer pour les prochains matchs du Danemark en Ligue des Nations. Malgré un début de saison encourageant sous les couleurs vertes, le meneur de jeu stéphanois devra donc encore patienter avant d'espérer intégrer l'équipe A de son pays.

Une liste sans surprise pour Breum

Le sélectionneur danois a fait ses choix pour les rencontres face à la Norvège (24 septembre), au Pays de Galles (27 septembre puis 4 octobre) et au Portugal (1er octobre). Breum n'en fait pas partie, lui qui reste pour l'instant cantonné aux sélections de jeunes, où il a déjà multiplié les capes chez les U17, U18, U19, U20 et U21.

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Une non-convocation qui arrange finalement l'ASSE

Loin d'être une mauvaise nouvelle pour le club stéphanois, cette absence tombe même plutôt bien pour Ian Cathro. Le technicien écossais va pouvoir mettre à profit cette trêve internationale de trois semaines pour reposer son meneur de jeu, gêné par plusieurs pépins physiques depuis le début de saison. Un délai considérable qui devrait permettre à Breum de repartir sur des bases plus saines pour la suite de l'exercice, plutôt que d'enchaîner les kilomètres en sélection.

Une valeur marchande qui continue de grimper

Sur le plan strictement sportif, l'international danois version jeunes reste suivi de près sur le marché des transferts. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt, un plus haut historique atteint depuis son arrivée à l'ASSE. Sous contrat avec le club stéphanois jusqu'en juin 2030, Breum dispose donc encore de plusieurs saisons pour confirmer son potentiel et, à terme, viser une place dans le groupe A danois.

Source : Transfermarkt, DBU (fédération danoise de football)