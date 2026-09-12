Avant d’aller défier l’USLD, Jakob Breum était présent devant les médias ce jeudi. L’ancien joueur de Go Ahaed Eagles a notamment évoqué ses premiers pas à l’ASSE. Il est également revenu sur son choix de signer dans le Forez Extraits.

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “C'était vraiment bien. On a eu un bon début. L'équipe a été incroyable, il y a vraiment une bonne ambiance dans le groupe. C'était facile de s’intégrer, et bien sûr, quand on gagne, c'est encore mieux… Je pense avoir eu de la chance d’arriver dans une équipe aussi performante et aussi soudée."

"Je ne suis pas venu ici pour le championnat, je suis venu ici pour l’ASSE"

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “Pour moi, je ne suis pas venu ici pour le championnat, je suis venu ici pour l’ASSE. Pour moi, ce club a une longue et riche histoire et de grandes ambitions. Je ne me souciais pas si c'était la Ligue 1 ou la Ligue 2 au moment des négociations. Bien sûr que je veux jouer en Ligue 1 et c’est évidemment l’objectif principal du club et c’est le minimum pour Saint-Étienne (de retrouver sa place en Ligue 1)."

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Le transfert du milieu offensif danois dans le Forez n'a pas manqué d'étonner les observateurs du football néerlandais. Pièce maîtresse et véritable maître à jouer des Go Ahead Eagles, Jakob Breum sortait d'une saison pleine, marquée par des performances remarquées et une participation à la Coupe d'Europe sous les couleurs du club d'Eredivisie. Quitter l'élite néerlandaise et la scène européenne pour rejoindre l'ASSE pouvait ressembler à un pari audacieux, mais le principal intéressé assume totalement cette trajectoire.

Attendu comme un renfort de poids en raison de son statut et de son expérience récente au plus haut niveau, le Danois aborde cette nouvelle étape avec sérénité et ambition. Nul doute que les supporters de l'ASSE attendent que le Danois poursuive son bon début de saison.