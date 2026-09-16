Après six journées de Ligue 2, la hiérarchie de l'ASSE, et surtout celle de Ian Cathro (!), se précise nettement. Quatre Stéphanois ont disputé les 540 minutes possibles, tandis que Ian Cathro a davantage fait tourner son secteur offensif. La défaite à Dunkerque (2-1) a encore confirmé cette tendance.

Six rencontres suffisent déjà à dégager une ossature très claire dans l'effectif stéphanois. Après les cinq victoires obtenues contre Sochaux, Clermont, Grenoble, Dijon et Montpellier, l'ASSE a connu son premier revers de la saison samedi à Dunkerque (2-1). Les Verts occupent toujours la première place de Ligue 2 avec 15 points avant leur déplacement à Metz, programmé samedi 19 septembre.

Comme nous l'avions déjà observé dans notre précédent point sur les temps de jeu après cinq journées, quatre joueurs formaient alors le noyau dur de Cathro avec 450 minutes sur 450 : Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Áron Csongvai. Une semaine plus tard, rien n'a changé au sommet. Tous les quatre ont encore disputé l'intégralité de la rencontre à Marcel-Tribut. Ils atteignent donc désormais 540 minutes en Ligue 2.

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Quatre joueurs de l'ASSE n'ont toujours pas manqué une minute

La stabilité est particulièrement nette dans l'axe. Gautier Larsonneur reste installé dans le but, Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr composent la charnière centrale et Áron Csongvai est devenu le point fixe du milieu de terrain.

Derrière ce quatuor, Kévin Pedro reste le joueur le plus proche du temps de jeu maximal. Le jeune défenseur a débuté les six rencontres avant de céder sa place à João Ferreira à la 70e minute face à Dunkerque. Maxime Bernauer suit également avec six titularisations. Augustine Boakye complète ce premier groupe et a encore disputé l'intégralité du match dans le Nord. Son importance ne se mesure d'ailleurs plus seulement en minutes : le Ghanéen a marqué lors des trois dernières journées, dont l'ouverture du score à Dunkerque.

Le classement actualisé après la sixième journée donne ainsi :

Joueur Temps de jeu en Ligue 2 Gautier Larsonneur 540 min Julien Le Cardinal 540 min Sohaib Naïr 540 min Áron Csongvai 540 min Kévin Pedro 507 min Maxime Bernauer 476 min Augustine Boakye 467 min Irvin Cardona 441 min Thierno Ballo 372 min Tamar Svetlin 366 min Zuriko Davitashvili 359 min Jakob Breum 258 min Joshua Duffus 162 min João Ferreira 146 min Ben Old 93 min Mahmoud Jaber 25 min Nadir El Jamali 14 min

L'attaque offre beaucoup plus de solutions à Ian Cathro

C'est devant que les rotations apparaissent le plus clairement. Irvin Cardona reste le joueur offensif le plus utilisé avec 441 minutes. Le Maltait affiche également quatre buts et quatre passes décisives en six journées, ce qui confirme son poids dans le système de Cathro. Augustine Boakye le devance désormais au temps de jeu grâce à ses six titularisations, tandis que Thierno Ballo et Zuriko Davitashvili ont davantage partagé leurs minutes.

Le retour de Jakob Breum devrait lui permettre de remettre en route sa marche en avant dans son temps de jeu. Blessé après un excellent début de saison, le Danois était encore remplaçant à Dunkerque. Cathro l'a lancé dès la 53e minute à la place de Ballo. Ben Old est entré au même moment pour Tamar Svetlin, puis Joshua Duffus et João Ferreira ont remplacé Cardona et Pedro à la 70e. Nadir El Jamali a enfin pris la place de Bernauer à la 77e.

Breum totalise encore moins de la moitié des minutes possibles, tout comme Ferreira, Duffus et Old. Mahmoud Jaber, revenu récemment dans le groupe, n'a pour sa part disputé que 25 minutes de championnat, toutes face à Montpellier.

Le déplacement à Metz donnera donc une indication supplémentaire sur les intentions de Ian Cathro. Après avoir reconduit exactement le même onze contre Montpellier puis Dunkerque, le technicien pourrait être tenté de relancer la concurrence après la première défaite de la saison. L'effectif de l'ASSE offre désormais plusieurs options supplémentaires à des postes où la hiérarchie était beaucoup moins ouverte durant le mois d'août.