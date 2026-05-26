Cet été, la Coupe du Monde 2026 se disputera aux USA, au Mexique et au Canada. Le Ghana s’est qualifié pour la compétition et pouvait compter jusqu’à deux représentants stéphanois. Voici la liste officielle des Black Stars.

Après la dernière trêve internationale, le Ghana a décidé de se séparer de son sélectionneur. Les Black Stars ont alors nommé Carlos Queiroz comme nouveau coach. Le Portugais sera, donc, chargé d’emmener la sélection en Amérique du Nord.

Une nomination qui pourrait relancer la situation de certains joueurs avant cette compétition. Ce qui est le cas pour deux joueurs de l’ASSE, qui étaient en ballotage défavorable.

Ebenezer Annan a déjà joué six matchs avec la sélection et a souvent été appelé par Otto Addo jusqu'au début de l’année 2026. Lors du dernier rassemblement en Avril, le latéral gauche stéphanois n’avait pas été retenu et semblait avoir perdu sa place en sélection. Alors qu’il n’a plus été titularisé avec l’ASSE depuis sa blessure à Dunkerque en décembre, l’ancien joueur de l’Étoile Rouge perd des points pour ce mondial.

Le sélectionneur Carlos Queiroz lui a cependant offert une chance de se montrer lors d’un match amical face au Mexique, le 22 mai. Augustine Boakye, autre joueur ghanéen de l’ASSE, a également obtenu cette opportunité.

Le joueur passé par Wolfsberger réalise une seconde saison convaincante dans le Forez. Avec neuf passes décisives, Augustine Boakye fait partie du trio qui a terminé en tête du classement des passeurs de Ligue 2. Repositionné au milieu par Philippe Montanier, il est devenu l’un des joueurs essentiels du coach de l’ASSE. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection ghanéenne pour la première fois ?

Boakye et Annan n'ont pas pu jouer ce match

Pour cette affiche face au Mexique, Carlos Queiroz a décidé d’appeller 23 joueurs sans convoquer certaines vedettes de la sélection. Des joueurs comme Antoine Semenyo (Manchester City), Thomas Partey (Vilareal), Mohammed Kudus (Tottenham)... ne sont pas retenus. L’objectif semble clair, évaluer certains noms afin de composer le meilleur groupe possible en vue de la Coupe du Monde.

Le Ghana espère se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial à l’issue de la phase de groupe. Pour rappel, les Black Stars défieront le Panama puis l’Angleterre avant de terminer face à la Croatie dans la poule L.

Malheureusement pour les deux joueurs stéphanois, ils n'ont pas pu honorer cette convocation. Le barrage de l'ASSE, programmé les 26 et 29 mai ont du contraindre Augustine Boakye et Ebenezer Annan de rester à la disposition du club.

La liste du Ghana pour la Coupe du Monde

Carlos Queiroz a choisi ses hommes pour représenter le Ghana à la Coupe du Monde cet été :