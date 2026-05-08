Augustin Boakye avec le Ghana : le Stéphanois décroche une convocation importante pour affronter le Mexique en match amical. À l’approche des grandes échéances internationales, cette sélection pourrait compter dans la course à la Coupe du monde.

L’AS Saint-Étienne est à l’honneur sur la scène internationale. Augustin Boakye fait partie des 23 joueurs convoqués par le Ghana pour disputer un match amical face au Mexique le 22 mai prochain. Une sélection loin d’être anodine. Le sélectionneur Carlos Queiroz a choisi de bâtir un groupe hybride, mélangeant joueurs expérimentés, éléments évoluant en Europe et jeunes talents appelés à représenter l’avenir du pays, notamment en vue des éliminatoires des Jeux Olympiques.

Pour Boakye, cette convocation récompense une progression constante sous le maillot stéphanois. Le milieu offensif s’installe petit à petit comme une option crédible, capable d’intégrer durablement les Black Stars. Ce rassemblement pourrait ainsi servir de tremplin à l’ancien joueur du championnat autrichien.

Un groupe relevé et compétitif

La liste dévoilée par le Ghana ne manque pas d’atouts. Dans cette liste, un autre nom interpelle du côté stéphanois : celui d’Ebenezer Annan. Le latéral ghanéen traverse une période très compliquée à l’ASSE. En 2026, il ne totalise que 58 minutes disputées en Ligue 2, preuve d’un manque de confiance évident et d’une hiérarchie défavorable sous les ordres de Philippe Montanier.

Sa convocation avec le Ghana apparaît donc comme une surprise, mais aussi comme une opportunité de relancer une dynamique à l’arrêt. Toutefois, un scénario pourrait bouleverser les plans des deux Stéphanois. En effet, si l’AS Saint-Étienne venait à disputer le barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2, Augustin Boakye et Ebenezer Annan ne pourraient pas honorer cette sélection internationale. Une situation qui placerait le club face à un choix stratégique, entre enjeu sportif immédiat et exposition internationale de ses joueurs.

Une sélection à enjeu pour Boakye

Ce déplacement au Mexique dépasse le simple cadre d’un match amical. Il s’inscrit dans une logique de préparation globale pour le Ghana. Entre les échéances internationales à venir et la structuration d’un groupe compétitif, chaque rassemblement devient décisif.

Pour Boakye, l’enjeu est clair : convaincre. Une bonne prestation pourrait lui permettre de franchir un cap et de s’installer dans la rotation de l’équipe A.

🚨 Twenty-three (23) players have been called up for this month’s international friendly against Mexico, featuring a blend of home-based talents, foreign-based players, and emerging U-23 prospects. 🇬🇭 ✍🏾 more on: https://t.co/4qODH18WkO#BlackStars pic.twitter.com/JmWRYrcVPv — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) May 6, 2026

Source : Fédération ghanéenne de football