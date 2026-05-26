À l’approche de la première manche entre l’ASSE et l'OGC Nice en barrages, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. L’occasion d’évoquer cette rencontre qui se tiendra ce mardi soir (20h45). Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Sur la coupure de 10 jours ? "Oui, c’est vrai que c’est particulier. On est dans l’attente depuis dix jours, donc on en a profité pour bien récupérer et bien se préparer. Ça va plutôt bien, mais on a quand même hâte de démarrer cette première confrontation."

La pression est sur Nice ? "Oui, c’est vrai que Nice a un profil d’équipe… Je crois que, sur les dix dernières années, leur plus mauvais classement, c’était dixième de Ligue 1. Il y a pas mal de joueurs de l’effectif qui ont joué la Ligue des champions. Ils ont aussi disputé la finale de la Coupe, d’ailleurs de belle manière. Ils ont fait un super match. La pression… Je ne sais pas qui est favori ou pas favori. Chez nous, la pression existe tout le temps dans ce club-là, avec aussi la présence de nos supporters. On savait que, que ce soit Nice, Auxerre ou Le Havre, les adversaires possibles seraient difficiles. Donc ce sera difficile, mais on y était préparés.

Non, je pense que l’événement et l’enjeu suffisent déjà en eux-mêmes, au-delà de la qualité de l’adversaire. C’est l’enjeu qui prime, même si nous, on doit rester concentrés sur le jeu."

Un match de la peur pour les Aiglons ?

Philippe Montanier (ASSE) : "Je m’en fous un peu de savoir pourquoi ils sont là ou pas là. Ils sont là, et on doit les affronter."

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : Surpris par leur prestation en Coupe de France ? "Non, non, moi, je n’ai pas été surpris parce que je connais la qualité de l’effectif. Claude, qui est un entraîneur expérimenté que j’apprécie, sait préparer ce genre de rendez-vous. Ils ont fait un très bon match. Ils ont eu plus la possession, plus d’occasions de but, plus de tirs cadrés. La finale a été très, très équilibrée. Ça s’est joué sur l’efficacité, mais ça montre aussi la qualité de l’équipe qu’on va rencontrer. Donc non, je n’ai pas été surpris."

Comment expliquer la saison de Nice au vu de leur qualité ? "Il y a plein de circonstances. Après, je n’ai pas suivi leur parcours de l’intérieur, même si j’avais été voir quelques matchs à domicile à l’Allianz Riviera. Mais à la limite, je ne me pose pas trop la question. Moi, je m’en fous un peu de savoir pourquoi ils sont là ou pas là. Ils sont là, et on doit les affronter. Je pense qu’ils tireront eux-mêmes les enseignements de leur saison mieux que moi. Mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas une équipe qui était programmée pour se retrouver là."