La trêve internationale est en cours pour les différents clubs et l'ASSE a également son lot d'internationaux. Lucas Stassin avec la Belgique, Irvin Cardona avec Malte ou encore Ben Old avec la Nouvelle-Zélande sont actuellement en sélection. Ce dernier affrontait la Finlande vendredi matin.

Après un début d'aventure mitigé sous le maillot de Vert, Ben Old trouve sa place à l'ASSE cette saison. Suite à la blessure d’Ebenezer Annan sur la pelouse de Dunkerque, il avait remplacé le Ghanéen au poste de latéral gauche. Depuis cette rencontre, le natif d’Auckland a débuté chaque match de Ligue 2 à ce poste. Et il ne s'agit plus d'un choix par défaut.

Le Néo-Zélandais impressionne depuis l'arrivée de Philippe Montanier, qui lui a maintenu sa confiance dans le couloir gauche de la défense. Son dernier match face à Annecy, cette fois en tant que piston en raison du passage à trois derrière, peut même être jugé comme l'un de ses meilleurs depuis sa signature à l'ASSE.

Aligné ailier gauche, Ben Old défait par la Finlande

Le Stéphanois affrontait la Finlande dans une rencontre qui se déroulait à 7 heures (heure française), vendredi matin. Les Kiwis ont malheureusement été rapidement menés. Servi par Leo Walta, l'inévitable Joel Pohjanpalo ouvrait le score dès la 25e minute. Le Finlandais marche sur l'eau avec Palerme cette saison avec 21 buts en 32 matchs et confirme sa forme du moment. Malgré une rencontre plutôt équilibrée où chaque équipe a eu ses temps forts, les Finlandais parvenaient à breaker en fin de rencontre. Jaako Oksanen venait doucher les espoirs néo-zélandais en marquant à la 85e (2-0, score final).

Positionné en tant qu'ailier gauche, Ben Old a ainsi temporairement quitté le nouveau poste auquel il commençait à s'habituer à l'ASSE. Cela ne l'a pas empêché de se montrer très remuant (voir vidéo de La Mise Au Vert ci-dessous), sans pour autant parvenir à faire preuve de réussite en étant décisif. La Nouvelle-Zélande a désormais rendez-vous avec le Chili, demain matin.

🎥 Ben Old vs. Finlandepic.twitter.com/NkrsaGHPzi — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) March 27, 2026

Crédit photo : asse.fr