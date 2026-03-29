Comme chaque semaine, l’actualité de l’ASSE réserve son lot d’informations à retenir. Entre terrain, coulisses et avenir du club, plusieurs sujets importants viennent rythmer la vie des Verts et méritent qu’on s’y attarde. Voici les quatre informations qu'il ne fallait pas rater cette semaine...

Le prochain mercato estival se prépare tranquillement en coulisse. Trois joueurs se trouvent actuellement dans une situation similaire. Cadres expérimentés mais vieillissants, Dennis Appiah, Florian Tardieu et Brice Maubleu arrivent en fin de contrat cet été. Pour le milieu défensif (Tardieu), la question d'une prolongation semble s'éloigner : ses absences répétées et sa perte d'influence dans la rotation récemment fragilisent sa position.

Concernant les recrues plus récentes, l'avenir s'assombrit également. Soumahoro, qui n'a toujours pas débuté en Ligue 2, ne devrait pas voir son option d'achat activée. Quant à Annan et Ferreira, désormais relégués sur le banc, ils ne semblent plus entrer dans les plans de la direction. Arrivés l'été dernier, leur aventure dans le Forez pourrait déjà toucher à sa fin.

Beres Owusu impression en Autriche

Prêté au Grazer AK pour gagner du temps de jeu, Beres Owusu a parfaitement choisi son point de chute. Preuve de son importance, il a disputé l’intégralité des minutes de son équipe lorsqu'il était disponible, ne manquant qu’une seule rencontre pour cause de suspension.

Les dirigeants stéphanois suivent de près la progression du joueur formé au club. Cependant, le dossier est complexe : le prêt incluant une option d'achat, l'état-major de l'ASSE devra évaluer s'il est préférable de le céder ou de parier sur une valorisation supérieure. Le secteur défensif étant actuellement bouché par les récentes recrues, ses chances de s'imposer dans le Forez à court terme semblent très limitées.

L'ASSE féminine l’emporte dans un Geoffroy-Guichard bien rempli !

Pas moins de 8 825 spectateurs se sont déplacés pour assister au choc entre l’ASSE et le RC Lens Féminin. Après une prestation difficile face au Paris FC la semaine dernière, les Vertes avaient l'obligation de s'imposer pour s'extirper de la zone de relégation.

Ce second match sous l'ère Yannick Chandioux s'est avéré bien plus concluant, avec une victoire finale 2-1. Après avoir ouvert le score, les Stéphanoises ont été rejointes juste avant la pause. C'est finalement aux alentours de l'heure de jeu qu'elles ont repris un avantage définitif. Ce succès précieux leur a permis de sortir provisoirement de la zone rouge, avant que Montpellier l’emporte face à Marseille 2-1. Un match disputé devant 35 713 supporters, soit le record de spectateurs pour un match de championnat.

Geoffroy-Guichard va changer de pelouse

Saint-Étienne Métropole lance un projet de rénovation complète pour la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Cette initiative s'inscrit dans les ambitions de l'ASSE, qui souhaite retrouver les sommets du football français.

Le choix s'est porté sur une pelouse hybride de nouvelle génération, intégrant des technologies de pointe : un système de chauffage, un arrosage automatisé et un drainage haute performance. Ce projet innovant mise également sur la durabilité avec la mise en

place d'un circuit d'eau fermé, garantissant une qualité de jeu constante tout au long de l'année, quelles que soient les conditions climatiques.