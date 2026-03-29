À l’ASSE, comme dans tous les clubs français professionnels, la fin de saison rime avec décisions cruciales. Entre fins de contrat et avenir incertain, de nombreux joueurs attendent leur sort dans un contexte sportif délicat.

Comme chaque année, l’AS Saint-Étienne s’apprête à remodeler en profondeur son effectif. Un passage obligé pour le club, mais cette édition 2026 s’annonce particulièrement sensible. La situation sportive globale pèse. Et les décisions à venir pourraient marquer un vrai tournant.

Cinq joueurs professionnels sont directement concernés par une fin de contrat. Florian Tardieu, Brice Maubleu et Dennis Appiah arrivent au bout de leur engagement. À leurs côtés, Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro, recrutés cet hiver sous forme de prêt avec option d’achat, attendent eux aussi un verdict. Si une prolongation semble envisageable pour Kanté, la tendance apparaît bien plus incertaine pour les quatre autres. Sauf retournement, ils pourraient vivre leurs dernières semaines dans le Forez.

ASSE : des décisions attendues avant le 30 avril

Le calendrier est clair. Le club a jusqu’au 30 avril pour notifier ses intentions aux joueurs de la formation en fin de contrat. Une date clé, qui permet aux intéressés de rebondir rapidement en cas de départ.

Cette échéance concerne de nombreux éléments de la réserve. Plusieurs jeunes attendent un signe fort de leur direction. Parmi eux, Yanis Mimoun, Samy Achour ou encore Ewan Hornech, tous nés en 2006, sont dans une situation particulière. Déjà sous contrat stagiaire, ils ne peuvent pas en signer un second. Une décision devra donc être tranchée : passer professionnel, ou quitter le club.

Même attente pour Karim Cissé, Jules Mouton ou Maxence Tatuszka. À noter toutefois une première décision forte : Valentin Depalle a prolongé pour deux saisons sous statut stagiaire professionnel. Un signal positif dans un contexte globalement incertain.

Formation : une génération 2008 dans le flou

Le cas des joueurs nés en 2008 attire aussi l’attention. Dernière année au centre de formation oblige, ils attendent tous une réponse. Gardiens, défenseurs, milieux ou attaquants : aucun n’est encore fixé.

Parmi eux, plusieurs profils suivis comme Sacha Nedic, Alexis Colombet ou Mael Masse chez les gardiens. Mais aussi Nathan Mouton, Elfayed Mnemoi, Noham Aini, Daniel Epanya, Rayan Ait Amer, Noah Moulin, Sonny Yvars, Maxime Lengue, Tom Teillol, Daniel Epanya, Loevan Charros, Ismael Verhoeven ou encore Mehdy Lutin Zidee. Tous espèrent décrocher un premier contrat, qu’il soit professionnel, stagiaire ou amateur.

Même incertitude pour les joueurs recrutés en post-formation. Adam Baalal, Modibo Sissoko (prêtés avec option d'achat), Oussama Benkou, et Elysée Ntambu sont eux aussi suspendus à une décision.

Dans ce contexte, chaque choix aura du poids. D’autant que la formation stéphanoise traverse une saison très compliquée. Contrairement aux habitudes, aucune des trois équipes n’a encore assuré son maintien à la fin du mois de mars. Une situation inquiétante qui pourrait accélérer les changements.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Plus que jamais, l’ASSE joue gros… aussi en coulisses.