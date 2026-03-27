Avec l'ambition de disputer la Coupe du Monde dans trois mois, Ben Old a rejoint sa sélection pour cette dernière trêve internationale avant le mondial. La Nouvelle-Zélande défiait la Finlande ce vendredi matin à 7h, heure française. Résumé.

Arrivé à Saint-Etienne en juillet 2024, Ben Old a vécu une première année difficile sous la tunique étoilée. Le néo-zélandais a subi une grave blessure au genou trois mois après son arrivée. Un coup dur qui l’a privé des terrains durant de longs mois. De retour au printemps dernier, le numéro onze stéphanois n’est pas parvenu à retrouver toutes ses capacités en fin de saison dernière.

L’été a été bon pour Ben Old, qui a réalisé une bonne préparation avant de marquer son premier but avec l’ASSE dès la première journée de Ligue 2. Malgré cela, le néo-zélandais a ensuite peiné à trouver une place de titulaire au sein de l’attaque de l’ASSE.

Ben Old également repositionné avec les Kiwis ?

Avec une forte concurrence sur le plan offensif, Ben Old n’est pas parvenu à retrouver le onze de départ durablement en tant qu’ailier. Depuis début décembre, le néo-zélandais à découvert un nouveau rôle. Après la blessure d’Ebenezer Annan sur la pelouse de Dunkerque, Ben Old avait remplacé le ghanéen au poste de latéral gauche. Depuis cette rencontre, le natif d’Auckland a débuté chaque match de Ligue 2 à ce poste.

En plein apprentissage, le joueur de l’ASSE monte en puissance. Ce positionnement pourrait rebattre les cartes quant à son utilisation avec les kiwis. Son sélectionneur pourrait envisager de l’utiliser au poste d’arrière gauche durant cette trêve afin de l’évaluer pour la Coupe du Monde. Face à la Finlande, Ben Old avait peut-être l’occasion d’avoir un premier élément de réponse.

Nouvelle-Zélande - Finlande : Résumé

Les Kiwis ont rapidement été mené par la Finlande. Servi par Leo Walta, l'inévitable Joel Pohjanpalo ouvre le score dès la 25e minute. Le finlandais marche sur l'eau avec Palerme cette saison avec 21 buts en 32 matchs. Il confirme sa forme du moment. La rencontre est plutôt équilibré. Chaque équipe a ses temps-forts. Mais les finlandais parviennent à breaker en fin de rencontre. Jaako Oksanen vient doucher les espoirs néo-zélandais en marquant à la 85e. 2-0 : score final.

Le stéphanois Ben Old a débuté la rencontre en tant qu'ailier gauche des Kiwis. Il a dispusté 80 minutes avant de céder sa place.