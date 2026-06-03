Ben Old a vécu une soirée difficile ce mardi. Entré en jeu à la 65e minute avec la Nouvelle-Zélande face à Haïti, le latéral de l'ASSE a subi une large défaite 4-0. Un résultat qui fait mal, à une semaine et demie du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Le timing est cruel. Quelques jours seulement après l'élimination de l'ASSE face à Nice en barrages de Ligue 1, Ben Old enchaîne avec les All Whites et se retrouve immédiatement confronté à une nouvelle désillusion. Haïti a écrasé la Nouvelle-Zélande au Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, aux États-Unis, dans un match de préparation qui a tourné au cauchemar pour les hommes de leur sélectionneur.

Un 4-0 sans discussion pour les All Whites

Old est entré en jeu à la 65e minute, dans un match déjà plié. Haïti menait 3-0 à ce moment-là. Ruben Providence avait ouvert le score dès la 12e minute, Lenny Joseph avait fait le break à la 51e, Frantzdy Pierrot avait enfoncé le clou à la 62e. Duke Lacroix a ajouté un quatrième but à la 87e. Score final : 4-0. Les All Whites n'ont jamais existé dans ce match.

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Pour Old, c'est un contexte de préparation mondial qui commence sur les chapeaux de roues, et pas dans le bon sens. La Nouvelle-Zélande affrontera l'Iran, l'Égypte et la Belgique dans le groupe de la mort. Le match de ce soir n'est pas rassurant.

Ben Old au Mondial malgré tout : une vitrine importante pour l'ASSE

Résultat mis à part, la présence de Ben Old en Coupe du monde reste un événement pour le Peuple Vert. Le latéral gauche australo-néo-zélandais de 23 ans sera sur la plus grande scène du football mondial dans quelques jours, aux côtés de son coéquipier Augustine Boakye, convoqué avec le Ghana. Deux Verts au Mondial, c'est une vitrine réelle pour un club qui repart en Ligue 2.

Le Mondial est lancé pour Ben Old.