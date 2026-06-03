C'est en Ligue 2 que l'ASSE évoluera la saison prochaine. Énième signe de l'échec du projet Kilmer. Mais les dirigeants doivent désormais rebondir pour retrouver l'élite à l'issue de l'exercice 2026-27. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Un large chantier attend l'ASSE dès cet été. L'effectif n'a pas assuré la mission qui lui a été confiée. Et ce sont même les dirigeants stéphanois qui sont pointés du doigt. "Il y a un vrai problème dans ce club, avoue justement Valentin, chroniqueur pour le SNC. "Finalement, cette non-montée est d'une logique implacable. Et c'est pour cela qu'il va falloir vraiment faire le ménage."

L'ASSE face au dilemme Philippe Montanier

L'arrivée de Philippe Montanier semblait pourtant avoir changé la donne. Mais même la place du technicien, qui a signé à l'ASSE pour deux années dont une en option, pourrait être remise en question. "Montanier a révolutionné cet effectif et a redonné de l'allant à ce club. Après, sur la fin, pour Montanier, cela a été tout aussi catastrophique. C'est trois finales, trois défaites, et un barrage perdu", analyse Valentin.

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L'entraîneur pourrait ne pas être la solution idéale pour le futur du club forézien. "Il y a eu du changement dans le jeu, avec un entraîneur qui est arrivé et qui était beaucoup plus défensif. On avait une défense beaucoup plus hermétique, mais de l'autre côté, on a vu un football un peu moins emballant, un peu moins réaliste. Et au final, on se retrouve à peut-être devoir se séparer de Montanier."

Un vestiaire miné par l'individualisme

Au delà de la question du coach, c'est avant tout les joueurs qui n'ont pas performé sur le rectangle vert. En atteste cette déclaration de Julien Le Cardinal, souligne Alexandre. "Il dit tout en une phrase. Il dit qu'il n'y a pas assez de professionnalisme dans cette équipe. Et il ajoute : "J'espère qu'il y aura du sang frais." Ce qui sous-entend : faites venir des mecs, mais surtout faites-en partir."

En une phrase, le défenseur, pourtant tout juste débarqué, a révélé le fond du problème. "Est-ce que Montanier avait aujourd'hui les bons joueurs sous la main et un véritable collectif ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas plutôt une somme d'individualités qui jouaient uniquement quand elles avaient envie de jouer ? Voilà."

Et les virées nocturnes des Stéphanois ont agi comme un révélateur du fossé qui sépare les ambitions du club et l'investissement réel des joueurs. "Moi, à la limite, je m’en fous qu’ils y aillent et qu’ils s’amusent", avoue Alexandre. "Mais le samedi, ils doivent montrer quelque chose, un petit peu ! Parce que si tu es médiocre la semaine dans ton hygiène de vie et qu'en plus, tu es médiocre le samedi sur le terrain, là par contre, il faut faire des choix."

... et par un manque de qualité flagrant

Certains stéphanois étaient attendus au tournant cette saison. Annoncé sur le départ l'été dernier, Lucas Stassin a manqué quasiment la moitié de l'exercice 2025-26. "Pour le coup, c'est une vraie déception", assure Valentin. "Au-delà de son transfert manqué, je m'attendais vraiment à ce qu'il marche sur ce championnat de Ligue 2, et cela n'a pas du tout été le cas."

Dans les cages également la déception est palpable du côté du chroniqueur. "Si Larsonneur avait été le meilleur gardien de Ligue 2 il y a deux ans lors de la remontée, cela a été... peut-être pas l'un des pires cette saison, mais en tout cas un joueur absent."

Et même les recrues estivales, pourtant annoncées comme des joueurs à fort potentiel, n'ont jamais été à la hauteur des espoirs placés en eux. "Chico Lamba, c'est un joueur sur lequel j'avais beaucoup misé. (...) Je suis déçu parce que j'aurais aimé en voir plus de sa part. (...) Et puis forcément, il y a le recrutement des latéraux, Ferreira et Annan."

La trêve estivale sera décisive à l'ASSE

Pour Kilmer Sports, l'été qui s'ouvre ressemble à un examen de passage obligatoire, voire à un ultime sursis. Entre le nettoyage nécessaire du vestiaire et le recrutement de vrais leaders, le chantier est monumental. "On voit bien qu'ils ne sont pas dans l'esprit de ce qu'attend Philippe Montanier", analyse Alexandre.

Des joueurs de caractère doivent venir renforcer l'effectif pour s'imposer en Ligue 2. "Mahmoud Jaber est un joueur de caractère. On va perdre Florian Tardieu, qui était un joueur de caractère. je trouve que c'est une équipe qui mériterait d'être bonifiée avec des joueurs à fort tempérament, quitte à ce qu'ils soient un peu chambreurs."

Mais la feuille de route pour le mercato estival semble déjà tracée. "Il nous faut des joueurs de football, des mecs sur qui on peut compter entièrement pendant une saison, et il faut arrêter avec cette data qui, pour l'instant, nous fait défaut. Il faut déjà stabiliser le club, le faire monter en Ligue 1, et après seulement on pourra recommencer à faire des recrutements exotiques."

La direction stéphanoise sait désormais ce qu'il lui reste à faire.

Émission BILAN : Le NAUFRAGE de l'ASSE qui reste en LIGUE 2 !