Joshua Duffus n'a pas oublié l'objectif manqué. L'attaquant de l'ASSE a tenu à adresser un message aux supporters après une saison conclue sur une déception collective. Malgré l'échec dans la course à la montée, l'Anglo-Jamaïcain affiche sa détermination à revenir plus fort.

L'AS Saint-Étienne a terminé sa saison avec un goût amer. L'objectif affiché dès le début de l'exercice était clair : retrouver la Ligue 1. Une ambition finalement non atteinte malgré les espoirs nourris tout au long de la saison, prolongés par les barrages.

Quelques jours après la fin du championnat, Joshua Duffus a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L'attaquant stéphanois n'a pas cherché d'excuses. Au contraire, il a reconnu la déception ressentie par l'ensemble du groupe.

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« Nous sommes tous déçus de ne pas avoir atteint l'objectif que nous nous étions fixé en début de saison », a notamment écrit le joueur avant de remercier les supporters pour leur fidélité.

Joshua Duffus assume l'échec de l'ASSE

Arrivé avec l'envie de s'imposer sous le maillot vert, Joshua Duffus a vécu une première saison contrastée. L'attaquant anglo-jamaïcain a néanmoins apporté sa contribution offensive avec 7 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres.

Des statistiques honorables qui laissent entrevoir une marge de progression importante. À seulement une saison de son arrivée dans le Forez, le joueur semble avoir parfaitement compris les attentes qui entourent l'ASSE.

Dans son message, Duffus insiste également sur la nécessité de récupérer après une saison éprouvante avant de repartir au combat : « Nous devons récupérer après cette longue saison. Nous devons revenir encore plus forts et vous offrir, à vous supporters, ce que vous méritez. »

Un discours lucide qui devrait trouver un écho favorable auprès des supporters stéphanois, particulièrement attachés aux joueurs qui assument leurs responsabilités dans les moments difficiles.

Un rendez-vous déjà pris avec les supporters

Alors que l'intersaison débute à peine, Joshua Duffus se projette déjà vers l'avenir. Son message se termine par un simple mais symbolique : « See you all soon » accompagné d'un cœur vert.

Une manière de tourner la page sans oublier la frustration de cette saison. L'attaquant semble animé par une volonté de revanche et de progression collective.

Et dans un club où l'attachement au maillot reste une valeur essentielle, ce type de prise de parole ne passe jamais inaperçu.