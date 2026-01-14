Régulièrement convoqué en Équipe de France U17, Nathan Kasia Nkondo confirme son statut de grand espoir de l’ASSE. Le défenseur central stéphanois figure parmi les 34 joueurs appelés pour un nouveau rassemblement à Clairefontaine, une étape clé dans la préparation de l’Euro 2026.

Nathan Kasia Nkondo poursuit son ascension. À seulement 16 ans, le défenseur central de l’AS Saint-Étienne va retrouver le maillot bleu après avoir déjà honoré quatre sélections avec les U16. Un signal fort envoyé par le staff tricolore, qui confirme la régularité et la progression du jeune Stéphanois. Suivi de près à L’Étrat, il s’impose progressivement comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au sein du centre de formation. Cette nouvelle convocation s’inscrit dans une dynamique cohérente pour un joueur en pleine évolution, aussi bien en club qu’en sélection.

Nathan Kasia Nkondo (ASSE) convoqué avec les Bleus U17

Du 18 au 22 janvier, les U17 de l’Équipe de France se réuniront à Clairefontaine pour un stage de préparation. Ce rassemblement doit permettre au sélectionneur José Alcocer de préparer le tour 2 des qualifications à l’Euro 2026, prévu à la fin du mois de mars. Pour cette échéance importante, 34 joueurs ont été convoqués, dont Nathan Kasia Nkondo. Le défenseur central de l’ASSE continue ainsi de s’installer dans le groupe France grâce à ses performances et à sa fiabilité. Son sérieux et sa marge de progression sont appréciés par le staff national, qui le considère comme un élément à fort potentiel pour la suite du cycle.

Le poste de défenseur central évolue et Nathan Kasia Nkondo en incarne parfaitement les exigences modernes. Athlétique, il combine puissance et vitesse, deux qualités essentielles au plus haut niveau. Doté d’une bonne technique, il se distingue également par la qualité de son pied gauche, capable d’apporter de la justesse dans les relances et le jeu long. Cette nouvelle convocation avec l’Équipe de France U17 vient confirmer le travail effectué et laisse entrevoir un avenir prometteur sous le maillot vert.