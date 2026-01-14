Le Centre de formation de l’AS Saint-Étienne (ASSE) continue de rayonner au plus haut niveau. Selon l’Observatoire du football CIES, une référence, le club forézien figure parmi les meilleurs formateurs du continent, devant le Bayern ou l’Ajax.

La 529e Lettre hebdomadaire du CIES (Centre international d’étude du sport) s’est penchée cette semaine sur un classement interessant : celui des clubs ayant formé le plus de joueurs présents dans l’un des cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie).

63 joueurs formés par l’ASSE dans le big-5

Depuis le 1er janvier 2016, l’AS Saint-Étienne (ASSE) se classe 7e en Europe avec 63 joueurs formés ayant évolué dans le big-5. Un chiffre relativement impressionnant, qui place le club devant de vrais instutions européennes comme le Bayern Munich (62), l’Ajax Amsterdam (61) ou encore le FC Porto (60).

Seuls six clubs européens font mieux que l’ASSE, dont trois Français : le Paris Saint-Germain (89 joueurs), l’Olympique Lyonnais (73) et le Stade Rennais (67). À noter que l’ASSE est même deuxième en France en ce qui concerne le nombre de joueurs formés et utilisés en équipe première (42), juste derrière Paris (43).

Saliba, Fofana, Sow... et la relève déjà en place

Ce classement confirme l’excellence du travail mené à l’Étrat depuis plusieurs saisons. Parmi les exemples les plus parlants :

William Saliba, aujourd’hui titulaire indiscutable à Arsenal

Wesley Fofana, défenseur central de Chelsea

Mahdi Camara (Brest), Lucas Gourna, ou encore Saidou Sow et Mathis Amougou, aujourd’hui à Strasbourg

L’ASSE ne se contente pas de former, elle lance ses jeunes dans le grand bain. Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé sont aujourd’hui des cadresdu groupe professionnel. Mais le club regarde aussi vers l’avenir : Luan Gadegbeku, Paul Eymard, Djylian N'Guessan ou Nadir El-Jamali ont tous récemment fait leurs débuts sous le maillot vert.

Un savoir-faire reconnu et valorisé

À l’heure où la formation devient une ressource stratégique, l’ASSE peut s'appuyer sur sa formation. Malgré la relégation en Ligue 2, le club continue de lancer ses jeunes, et de les valoriser. Une politique claire, soutenue par le projet Kilmer et par l’approche du coach Eirik Horneland.

Ce classement du CIESconfirme l'ADN formateur du club, et rappelle qu’à Saint-Étienne, l’avenir se construit en vert.

Source : CIES