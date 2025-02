L’ASSE doit une part considérable de sa notoriété à la qualité exceptionnelle de son centre de formation. Véritable pierre angulaire du projet sportif du club, cette académie s’est imposée au fil des années comme un véritable vivier de jeunes talents, contribuant activement à l’essor de l’équipe première. En effet, un nombre croissant de joueurs formés au sein de l’Étrat parviennent à franchir les étapes successives pour intégrer progressivement l’effectif professionnel. Consciente de l’importance de cette filière de formation, la rédaction suit de près l’évolution de ces jeunes espoirs et met régulièrement en lumière ceux qui se distinguent par leurs performances et leur potentiel au sein du centre de formation stéphanois.

Ces dernières saisons, plusieurs jeunes talents issus du centre de formation de l’AS Saint-Étienne ont réussi à franchir un cap en intégrant l’effectif professionnel. Parmi eux, Mathis Amougou, Louis Mouton et Djylian Nguessan ont eu l’opportunité de découvrir le haut niveau en faisant leurs premiers pas en Ligue 1, illustrant ainsi la capacité du club à miser sur sa jeunesse. Aujourd’hui, notre regard se tourne vers un autre espoir prometteur : un défenseur central dont le potentiel et les qualités laissent présager un avenir brillant au sein de l’élite du football français.

De Champigny à l'ASSE

Nathan Kasia Nkondo commence le football à Champigny avant de rejoindre de Joinville. C'est dans ce club francilien qu'il passe ces différentes gammes et évolue parmi les meilleurs niveaux du football parisien. C'est dès U13 qu'il s'engage avec l'AS Saint-Etienne sous forme de contrat aspirant.

Une signature évidente selon son ancien coach Yanis Hammoudi : "Il y avait une forte concurrence, de nombreuses équipes étant séduites par son profil. Cependant, la première à formuler une offre a été l’ASSE, sous l’impulsion d’Hamdane Karouni. Les discussions ont été simples et fluides, car l’intérêt était mutuel : l’ASSE voulait Nathan, et lui souhaitait rejoindre Saint-Étienne. Un véritable coup de cœur réciproque qui a facilité les négociations". Après cette signature, le joueur a intégré le célèbre pôle espoir de l'INF Clairefontaine. Il évolue la semaine à Clairefontaine et joue le week-end avec son club de Joinville. À la fin de son année U15, il s'envole pour le Forez pour trois saisons minimum.

Un défenseur moderne

Le poste de défenseur central ne cesse d'évoluer. En France, il y a une vraie capacité à former des défenseurs modernes et complets. Nathan Kasia dispose d'une palette plutôt large justement.

Son éducateur à Joinville nous donne son profil footballistique : "Nathan possède un profil athlétique particulièrement intéressant : il allie puissance et vitesse, des atouts précieux pour un défenseur central. Doté d'une bonne technique, il se distingue également par la qualité de son pied gauche, qui lui permet d’exploiter efficacement le jeu long.

Concernant ses axes d’amélioration, il a pu, par le passé, rencontrer des difficultés en termes de concentration et parfois adopter un jeu trop décontracté. Cependant, avec le temps, il a su corriger ces aspects. Aujourd’hui, il est plus mature, réfléchi et déterminé. Il sait où il veut aller et met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs."

Un leader dans l'âme

Dans un milieu ultra-concurrentiel, les qualités footballistiques ne suffisent souvent pas. L'aspect mental est déterminant pour s'ouvrir les portes du monde professionnel. Son éducateur à Joinville nous le décrit :

"Nathan est un garçon attachant, doté d’un grand sens de l’humour et d’une répartie naturelle, ce qui facilite les échanges et la création de liens avec lui. Sur le terrain, il se distingue par son côté protecteur et son leadership. Toujours bienveillant et bien éduqué, il est prêt à aider quand on a besoin de lui. Dans un groupe, il apporte une bonne ambiance tout en étant respecté de ses coéquipiers. Il sait aussi se faire entendre et instaurer un climat de sérieux lorsque la situation l’exige.

Concernant son parcours scolaire, je n’ai pas beaucoup d’informations. D’après ce que j’ai pu entendre, c’est un bon élève, même s’il gagnerait à travailler davantage à la maison au lieu de se reposer uniquement sur ses acquis. Toutefois, il progresse avec le temps."

Les U17 nationaux et l'équipe de France !

Titulaire indiscutable avec les U17 Nationaux de l'ASSE, il a déjà disputé quatorze rencontres cette saison, toutes en tant que titulaire. Ses performances solides en club lui ont valu une convocation en équipe de France U16. Après un premier stage à Clairefontaine, Nathan a été sélectionné par le coach José Alcocer pour participer à une double confrontation amicale contre le Luxembourg les 21 et 23 janvier 2025.

Cette sélection en équipe nationale souligne sa maturité précoce et son potentiel prometteur. En étant surclassé et en évoluant régulièrement avec les U17, Nathan Kasia Nkondo démontre une progression constante, augurant d'un avenir brillant tant en club qu'en sélection.