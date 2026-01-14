Cité comme piste prioritaire pour renforcer le milieu stéphanois, Jonathan Varane reste pour l'heure loin du forez à l'instant T.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué une relance de l’AS Saint-Étienne (ASSE) pour Jonathan Varane, milieu de terrain de Queens Park Rangers. D’après le média britannique WSL, QPR aurait même refusé une offre de prêt avec option d’achat, estimée à 5,2 millions de livres, soit environ 6 millions d’euros, conditionnée à une montée en Ligue 1.

Mais selon nos informations, aucune offre n’a été transmise par l’ASSE ces dernières semaines. Le club n’a pas renoué de contact récent avec QPR, ni avec l’entourage du joueur. S’il est bien suivi et particulièrement apprécié depuis l’été dernier, comme d’autres profils à son poste, aucune négociation n’est actuellement en cours.

Varane, une piste connue, mais pas prioritaire

En janvier 2026, le dossier du milieu défensif est bel et bien sur la table dans le Forez. Le départ forcé de Pierre Ekwah, qui n’a pas respecté son contrat et dont le cas doit désormais se régler devant les tribunaux, a laissé un vide dans l’effectif d’Eirik Horneland.

Malgré tout, le technicien norvégien reste prudent : "Je n’attends pas forcément de renfort cet hiver", a-t-il confié récemment en conférence de presse. Les dirigeants explorent des pistes, mais privilégient des profils capables d’évoluer à terme en Ligue 1. Pas un simple joueur pour six mois.

Si Jonathan Varane a été coché sur la short-list cet été – aux côtés de quatre autres milieux défensifs – il ne serait pas aujourd’hui le plan A. Actuellement blessé, le joueur de 24 ans effectuera son retour d'ici la fin janvier. Son contrat avec QPR court jusqu’en 2030, le club anglais est ouvert à la discussion mais souhaitera un transfert sec.

Une piste à surveiller, mais qui s’est refroidie

Auteur d’un très bon début de saison en Angleterre (23 matchs, 1 but, 2 passes décisives), Jonathan Varane reste un profil intéressant sur le marché. Mais le club anglais refuse de le brader, et plusieurs clubs européens, dont l’AEK Athènes, se sont aussi positionnés. Sa cote comence à flamber en Angleterre.

Pour l’instant, l'ASSE ne fait pas partie des prétendants actifs. La cellule recrutement travaille sur d'autres profils. De quoi revenir à la charge dans les trois semaines à venir ? Rien d'impossible mais il faudra rapidement dégainer.

