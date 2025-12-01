Avec son quadruplé retentissant face à Écotay-Moingt en Coupe de France, Ben Old pourrait bien représenter une nouvelle arme offensive pour les Verts dans une concurrence déjà dense au poste d’ailier.

La victoire fleuve obtenue par l’AS Saint-Étienne face à Écotay-Moingt (11-1) restera longtemps dans les mémoires, mais l’un des enseignements majeurs du match concerne l’éclat retrouvé de Ben Old. Cantonné à un rôle secondaire depuis le début de saison, l’ailier néo-zélandais a profité de cette rencontre de Coupe de France pour signer un quadruplé qui change peut-être la donne. L’idée d’une nouvelle arme offensive pour les Verts prend ici tout son sens. Au-delà du score, c’est la manière dont Old a su convertir sa titularisation en message fort qui interpelle.

Dans un secteur offensif où la hiérarchie semblait claire, l’ancien joueur de Wellington remet désormais le débat sur la table. Son match, ses courses, ses prises d’initiatives et son efficacité montrent un joueur affûté physiquement, disponible mentalement et prêt à saisir sa chance. Nuançons toutefois, une opposition face à une équipe de Régional 3 impose prudence et recul. Mais pour un joueur en quête de confiance et de temps de jeu, ces quatre buts comptent autant dans les statistiques que dans les dynamiques internes.

Un quadruplé qui relance la réflexion sur l'aile gauche

En ouvrant le score dès la 11e minute, Ben Old a parfaitement lancé sa soirée. Ses réalisations de la 31e, 42e et 60e minute ont confirmé un état d’esprit conquérant et une grande disponibilité offensive. Le dernier Stéphanois à y être parvenu en compétition officielle était Jean-Philippe Krasso en 2022. Old s’inscrit dans une volonté de prouver qu’il peut devenir une nouvelle arme offensive pour les Verts, que ce soit dans les rotations ou dans des matchs où la créativité fait défaut.

Le profil du Néo-Zélandais est connu : un gaucher vif, capable d’attaquer la profondeur, mobile entre les lignes et doté d’une bonne capacité à se projeter. Depuis le début de saison, cette palette n’avait que trop rarement pu s’exprimer, l’ailier n’ayant été titularisé qu’à deux reprises en Ligue 2, pour 211 minutes de jeu. Son dernier but remontait à la première journée, face au Stade Lavallois. Ce quadruplé vient donc rompre une longue période de discrétion. De quoi faire douter Horneland pour construire son prochain onze à Dunkerque ? Pas certain.

Davitashvili : Un concurrent de choix en face de Ben Old

La problématique se situe ici : si Ben Old se révèle être une nouvelle arme offensive pour les Verts, la réalité de la concurrence impose une analyse plus nuancée. Sur le côté, Zuriko Davitashvili demeure le titulaire naturel. Plus expérimenté, plus décisif et capable de gestes qui débloquent des situations, le Géorgien présente un bagage supérieur dans la finition et la compréhension des espaces. Boakye, quant à lui, peut occuper ce rôle avec davantage de percussion, tandis que Cardona reste un joueur polyvalent crédible sur les côtés. Jusqu’ici, Horneland privilégiait naturellement des profils plus réguliers, plus efficaces, plus installés dans le plan de jeu. Old en a été l’illustration, passant souvent sur le banc lors des rencontres clés.

Le constat est clair : malgré ses qualités, il n’est pas apparu comme une première option pour son entraîneur. Le match de Coupe de France change-t-il fondamentalement cette hiérarchie ? Rien ne l’assure encore. L’opposition rencontrée, de niveau Régional 3, doit inciter à mesurer l’impact réel de ce quadruplé. Mais dans un effectif où Horneland commence à accepter l’idée d’un turnover offensif plus marqué, Old peut se glisser dans des fenêtres de jeu plus nombreuses. Sa prestation prouve au moins une chose : il est prêt, physiquement affûté et mentalement disponible. C’est précisément ce dont l’ASSE aura besoin dans les semaines à venir.

Un changement de statut pour le Néo-Zélandais ?

La question principale réside dans la durabilité de cet élan. Old a démontré qu’il pouvait être utile dans un contexte favorable, mais pourra-t-il l’être en Ligue 2, face à des défenses structurées et à des duels plus intenses ? Ben Old était envisagé comme possible partant lors du prochain mercato, potentiellement sous forme de prêt. Guingamp et Charleroi s’étaient déjà positionnés l’été dernier. Ce quadruplé peut changer, au moins partiellement, la donne. Aucun joueur ne se relance totalement sur une seule soirée, mais certaines performances fonctionnent comme des accélérateurs.

Old, qui n’a jamais manqué de professionnalisme et reste apprécié dans le vestiaire, vient d’ajouter une cartouche supplémentaire à son dossier sportif. À court terme, il peut obtenir un temps de jeu plus fréquent, peut-être une titularisation sur des rencontres où le staff souhaite ménager un cadre ou varier les profils offensifs. À moyen terme, sa capacité à confirmer sur des oppositions plus relevées déterminera s’il devient véritablement une nouvelle arme offensive pour les Verts ou s’il s’agit d’un épisode isolé. Dans tous les cas, sa prestation contre Écotay-Moingt offre une nouvelle perspective pour Horneland : celle d’un joueur capable d’apporter un surplus d’efficacité, là où l’ASSE ne manque toutefois pas de talents...