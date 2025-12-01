L’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations débutera le 21 décembre au Maroc. Plusieurs joueurs de l’ASSE sont susceptibles d’y participer. Les listes des différentes sélections tombent peu à peu et réservent déjà quelques surprises. Celle de la République Démocratique du Congo a notamment retenu l’attention côté stéphanois. Ainsi, un Vert est snobé et restera à la maison.

Dylan Batubinsika snobé par la sélection de la RDC pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le défenseur de l’ASSE ne figure pas dans la liste dévoilée pour la compétition et voit sa situation sportive se compliquer encore.

Présent en qualification, absent pour la compétition

La situation de Dylan Batubinsika n’a plus rien d’une nouveauté. Indésirable dans les plans stéphanois, puis rappelé temporairement pour combler de nombreuses absences, le défenseur vit une saison très compliquée. Ses dernières 90 minutes remontent à la lourde défaite de l’ASSE à Annecy (4-0). Malgré ce contexte difficile, le joueur figurait encore dans les rassemblements récents de la RDC.

Lors du succès contre le Soudan (1-0) en qualifications, il était sur la feuille de match mais n’était pas entré en jeu. Même scénario ces derniers mois où sa présence n’a pas suffi à lui offrir du temps de jeu.

Ses dernières minutes internationales datent du début du mois de septembre. Il avait alors disputé deux rencontres complètes face au Soudan du Sud (victoire 4-1) puis contre le Sénégal (défaite 3-2). Autant dire que cette mise à l’écart pour la CAN représente un nouveau coup dur.

À 29 ans, Batubinsika pourrait chercher une porte de sortie lors du mercato hivernal. Le défenseur a besoin de relancer une carrière en panne et cette non-convocation pourrait accélérer sa réflexion.

Batubinsika absent de la liste officielle de la RDC

Le sélectionneur Sébastien Desabre a dévoilé sa liste pour la CAN et le nom du Stéphanois n’y figure pas. Voici le groupe retenu pour la compétition :

Gardiens : Timothy Fayulu ; Lionel Mpasi ; Mattieu Epolo

Défenseurs : Aaron Wan-Bissaka ; Gedeon Kalulu ; Chancel Mbemba ; Steve Kapuadi ; Axel Tuanzebe ; Rocky Bushiri ; Arthur Masuaku

Milieux : Samuel Moutoussamy ; Ngal'Ayel Muakau ; Mario Stroykens ; Charles Pickel ; Noah Sadiki ; Edo Kayembe

Attaquants : Théo Bongonda ; Nathanaël Mbuku ; Cédric Bakambu ; Simon Banza ; Fiston Mayele ; Samuel Essende ; Brian Cipenga ; Michel-Ange Balikwisha ; Meschack Elia

La RDC évoluera dans le groupe D avec le Sénégal, le Botswana et le Bénin. Son premier match est programmé le 23 décembre face au Bénin. Une compétition que Batubinsika devra suivre à distance.