Nouvel épisode intense pour le Sainté Night Club ce mardi soir. À l’aube d’une nouvelle ère avec Philippe Montanier sur le banc, notre émission #208 fera le tour de l’actualité brûlante des Verts. Retour sur la claque à Boulogne, décryptage du départ d’Eirik Horneland, analyse des recrues, sans oublier l’enjeu du match contre Montpellier.

Sainté Night Club revient en direct ce lundi pour un numéro décisif à plus d’un titre. Sur le plateau, Keuhn sera accompagné de Clément, Joss, et Colin au chat, pour un tour complet de la semaine la plus chargée depuis bien longtemps dans le Forez.

Horneland : bilan d’un passage express

Arrivé en sauveur, reparti sans bruit : le passage d’Eirik Horneland se termine sur une note amère. Une défaite contre Boulogne, une fin sans gloire pour un coach qui n’aura jamais trouvé la bonne formule. Mais faut-il tout jeter ? Le début de saison convaincant, l’intensité de jeu et le style offensif ont existé… par intermittence.

L’équipe débattra : Horneland a-t-il été condamné trop vite ? Les dirigeants sont-ils fautifs dans ce projet mal ficelé ? Le timing de son départ aurait-il pu être mieux choisi ?

Montanier, le bon choix pour relancer l’ASSE ?

Présenté ce lundi, Philippe Montanier incarne une figure expérimentée et rigoureuse. Son message est clair : « 90% de travail, 10% de talent ». Une déclaration forte, qui en dit long sur l’état d’esprit qu’il souhaite imposer.

Le SNC analysera ses mots, ses défis, et ses premières décisions. Est-ce le coach idéal pour une mission remontée ? Peut-il changer le visage d’un groupe en manque de confiance et d’humilité ?

Un mercato express, mais cohérent ?

Derniers mouvements d’un mercato d’hiver animé : trois recrues dans les derniers jours.

Abdoulaye Kanté, profil de sentinelle pour renforcer l’entrejeu.

Julien Le Cardinal, défenseur central expérimenté et polyvalent.

Aboubaka Soumahoro, jeune gaucher prometteur et polyvalent.

Des recrues intelligentes sur le papier, mais avec peu de rythme. Sont-elles prêtes pour enchaîner dès samedi contre Montpellier ?

La première de Montanier contre Montpellier

Le prochain match face à Montpellier s’annonce symbolique à bien des égards. D’abord pour rendre hommage à Jean-Louis Gasset, figure respectée dans les deux clubs. Ensuite, parce qu’il s’agira de la grande première de Montanier au Chaudron. Avec 10 équipes en 10 points, l’ASSE doit impérativement l’emporter pour rester dans la course à la montée.

Compos probables, recrues titulaires, pronostics : on vous dit tout ce soir.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission