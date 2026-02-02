La nouvelle est tombée en milieu de journée, Pierre Ekwah devrait quitter l’ASSE en prêt pour Watford. Le dossier semble se confirmer ce soir.

Le compte à rebours est lancé. Dans les dernières heures du mercato, l’AS Saint-Étienne s’est activé pour boucler ses derniers mouvements. Tandis que les arrivées de Julien Le Cardinal et Aboubaka Soumahoro ont été finalisées. Le jeune Marten-Chris Paalberg à également été officialisé ce soir. Un possible départ de dernière minute pourrait également rythmer cette fin de journée : celui de Pierre Ekwah.

Le dossier Ekwah traîne depuis de longs mois. Pour rappel, l’ASSE avait levé in extremis l’option d’achat du milieu défensif auprès de Sunderland, engageant définitivement le joueur. Un choix rapidement source de tensions, puisque le joueur, formé au FC Nantes, n’a jamais accepté l’idée d’évoluer en Ligue 2 avec les Verts. Depuis, la situation est restée bloquée, au détriment de toutes les parties.

Ekwah prêté à Watford

Selon Sky Sports, Pierre Ekwah se rapprocherait d’un retour en Championship, et plus précisément de Watford. Une information parue à midi alors qu’Huss Fahmy venait d’évoquer le cas du milieu defensif. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés cet hiver, mais l’option d’un prêt semble aujourd’hui la plus crédible. Ce soir le média annonce que le deal est ficelé. Une information que nous pouvons vous confirmer. Pierre Ekwah va donc bien retrouver l’Angleterre.

Interrogé en conférence de presse, Huss Fahmy est resté très prudent, reconnaissant une situation « difficile et regrettable » tout en confirmant que le joueur est toujours sous contrat avec l’ASSE. En cas de prêt à Watford, le club stéphanois pourrait limiter la dépréciation d’un joueur acheté 6 M€, tandis qu’Ekwah retrouverait enfin la compétition après huit mois d’inactivité.

Le dossier entre le joueur et l’ASSE ne sera sans doute pas refermé pour autant et le nom de Pierre Ekwah pourrait bien continue de faire parler dans les prochaines semaines dans le Forez.