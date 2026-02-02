En toute fin de mercato hivernal, AS Saint-Étienne a accéléré pour sécuriser son secteur défensif. Comme évoqué en exclusivité sur Peuple Vert, les dirigeants stéphanois ont finalisé l’arrivée de Julien Le Cardinal, en provenance du Stade brestois. Un renfort ciblé, attendu pour apporter de l’expérience et de la stabilité dans une arrière-garde mise à rude épreuve ces dernières semaines.

À quelques heures de la clôture du marché, l’ASSE cherchait un profil immédiatement opérationnel, connaissant parfaitement les exigences du football français. Défenseur central droitier, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes et de dépanner sur le côté droit, Julien Le Cardinal correspond au cahier des charges établi par le club. Son arrivée s’inscrit dans une volonté claire : sécuriser l’axe défensif avant d’aborder une seconde partie de saison décisive.

Le Cardinal : l'expérience pour verrouiller la défense

Âgé de 28 ans, le défenseur arrive dans le Forez avec un parcours riche et progressif. Passé par Bastia, le Paris FC, Lens puis Brest, il a connu la Ligue 2, la Ligue 1 et même la Ligue des champions. Un vécu du haut niveau qui doit lui permettre de s’intégrer rapidement dans le projet stéphanois, désormais tourné vers l’efficacité immédiate.

Ce recrutement intervient également dans un contexte de transition sur le banc. L’arrivée de Philippe Montanier donne encore plus de poids à ce type de profil expérimenté, capable de répondre présent sans temps d’adaptation prolongé.

À peine arrivé, Julien Le Cardinal a livré ses premiers mots sous le maillot vert : "Je suis très heureux de faire partie de ce club spécial, par son histoire et tout ce qu'il a pu apporter au football français. Je suis très impatient de commencer cette aventure, de retrouver mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le Peuple Vert dès ce week-end !"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Julien est un défenseur intelligent et polyvalent. S'il joue principalement dans l'axe, il peut aussi évoluer sur un côté. Il va nous amener de l'expérience et apporter une nouvelle énergie au sein du vestiaire. Son parcours doit faire de lui un leader sur et en dehors du terrain. Il est complètement opérationnel et va rapidement s'intégrer dans l'effectif."