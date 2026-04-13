L’ASSE s’impose 2-1 face à Dunkerque et peut compter sur un Florian Tardieu déjà tourné vers son retour, avec un discours fort avant la rencontre.

L’AS Saint-Étienne a assuré l’essentiel face à Dunkerque avec une victoire 2-1 dans le Chaudron. Un succès précieux dans la course aux objectifs de fin de saison. Mais avant même le coup d’envoi, un autre signal fort est venu du vestiaire. Blessé et actuellement indisponible, Florian Tardieu a pris la parole au micro de beIN Sports. Le milieu stéphanois a livré un témoignage sincère sur son état physique et mental, tout en affichant ses ambitions pour le sprint final.

ASSE : Tardieu se rapproche d’un retour

Dans une longue déclaration, Florian Tardieu a évoqué son quotidien loin des terrains et ses efforts pour revenir au plus vite. Il confie :

"La santé va beaucoup mieux, j'ai repris le terrain ce jeudi avec le préparateur physique. J'ai de très bonnes sensations et j'espère pouvoir aider l'équipe dans les dernières matchs. Mon objectif est de rejouer avant la fin de saison, j'ai charbonner très fort pour ça avec 3 semaines de rééducation dans le sud en famille car mentalement c'était compliqué. Maintenant ça fait 2 semaines que je travaille ici, notamment beaucoup avec les kinés. Si ça tenait qu'à moi je serais déjà sur le terrain mais il y a un suivi médical et je l'accepte mais c'est dur d'être en loin des terrains."

ASSE : un avertissement pour la fin de saison

Enfin, Florian Tardieu a tenu à rappeler les exigences du championnat et les pièges à éviter. Il conclut :

"Avec mon expérience, ça fait des années que je joue en ligue 2 avec des équipes qui jouent leur survie et d'autres qui sont libérés en roue libre et tu as les équipes qui jouent la montée... On a pas le droit de relâcher car on sait que lorsque les équipes viennent dans le chaudron, elles se surpassent. C'est une chose qui est normal car quand on joue devant autant de monde, on a envie de se montrer et de prouver. J'ai encore en travers de la gorge ce match de Boulogne où il avait encore plus envie que nous. On sait ce qu'on a a faire, on sait notre objectif et je sais qu'on va y arriver."