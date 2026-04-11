L’ASSE confirme sa bonne dynamique en Ligue 2 avec une victoire précieuse face à Dunkerque (2-1). Les Verts, solides sous Philippe Montanier, enchaînent et restent invaincus.

L’AS Saint-Étienne voulait réagir après son nul frustrant à Nancy. Mission accomplie dans un Chaudron bien présent pour cette 30e journée de Ligue 2. Face à Dunkerque, les hommes de Philippe Montanier ont affiché leurs intentions dès les premières minutes. L’entame est stéphanoise, intense et tournée vers l’avant. Dès la 6e minute, Pedro fait la différence et sert Moueffek dans la surface. Le milieu élimine son adversaire mais manque le cadre face à Niflore. Quelques instants plus tard, Davitashvili et Stassin combinent parfaitement, offrant une opportunité à Cardona. Mais l’attaquant tente un geste audacieux sans réussite.

Cette domination finit par payer. À la 22e minute, Boakye presse haut, récupère et sert Stassin. L’attaquant fait parler son sang-froid pour contourner le gardien et ouvrir le score. Le Chaudron exulte. Mais la joie est de courte durée. Trois minutes plus tard, Dunkerque obtient un penalty. Robinet ne tremble pas et égalise malgré une bonne lecture de Larsonneur. La fin de première période est équilibrée. Niflore se montre décisif, notamment sur une tête de Le Cardinal, tandis que Larsonneur reste vigilant sur une tentative de Bokele.

Les Verts ouvrent le score face à Dunkerque ! Stassin est définitivement de retour ! pic.twitter.com/jHRsjdkGAn — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 11, 2026

ASSE – Dunkerque : Une réaction maîtrisée après la pause

Au retour des vestiaires, les Verts reprennent le contrôle du jeu. Plus tranchants, ils poussent pour faire la différence. Il faut attendre la 66e minute pour voir la délivrance. Sur une récupération haute de Jaber, Davitashvili se projette rapidement et ajuste une frappe précise dans le petit filet. Un but qui récompense les efforts stéphanois et leur volonté d’aller de l’avant.

L’ASSE ne se met toutefois pas à l’abri. Dix minutes plus tard, Le Cardinal passe tout près de creuser l’écart. Bien placé sur un centre de Davitashvili, il voit sa reprise heurter le poteau. Dunkerque reste en vie et tente de revenir dans les dernières minutes, mais la défense stéphanoise tient bon. Victoire 2-1.

Qui de mieux que Zuriko pour reprendre les devants ? (2-1) pic.twitter.com/aA0n9iTVFs — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 11, 2026

Une victoire importante dans la course

Dans une rencontre rythmée et indécise, les Verts ont su faire preuve de caractère. Cette victoire 2-1 confirme la dynamique positive enclenchée sous Philippe Montanier. Toujours invaincus, les Stéphanois engrangent des points précieux à ce stade de la saison.

Surtout, ce succès permet à l’ASSE de rester pleinement dans la course à ses objectifs. La solidité affichée, combinée à une animation offensive intéressante, envoie un signal fort. Les Verts montent en puissance au meilleur moment.