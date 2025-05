Comme chaque lundi, le Sainté Night Club s'est réuni hier soir pour revenir sur la dernière prestation de l'ASSE. Une victoire précieuse de l'AS Saint-Etienne face à Reims. Alexandre et Pierre sont revenus sur la rencontre avant de se projeter sur la réception du TFC.

Alex (Peuple Vert) : “Il fallait trois points, on a pris trois points et rien que ça, ça suffit à mon bonheur. Il y a quand même des choses positives à retirer de cette rencontre au niveau des prestations de joueurs. On est capable de finir un match sans prendre de buts, ça, c'est la petite nouveauté. Donc tous les voyants au vert en espérant que ce soit de bon augure et que ça ait fait le plein de confiance pour samedi prochain face à Toulouse.

Aïmen Moueffek explose au bon moment. Il a souvent été embêté par les blessures. Là, il a l'air de monter en puissance. Et depuis son retour, je le trouve plus affûté, ce qui à mon avis n'est pas étranger à ses belles prestations."

Reims, un plan de jeu qui vole en éclat

Pierre : “Le problème de Reims, c'est que leur plan de jeu était de mettre le bus. Et quand tu prends un but à la troisième minute, ton plan s’envole. Ils ont été obligés d'attaquer, ils l'ont mal fait. J'aimerais citer Wadji qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois. Ce joueur est un poison pour les défenseurs. Il a joué 80 minutes, ce qui est beaucoup pour lui. Il embête les défenses, il est hyper précieux. Il l’était en Ligue 2, alors il a eu des blessures ces deux dernières saisons. Il n'est pas très beau à voir jouer, mais il a fait son match. Je tenais à saluer sa prestation."

Le poison de l'ASSE nommé Wadji

Alexandre (Peuple-Vert) : “Tu as raison de dire que c'est un poison. C'est un emmerdeur de défenses. Il est sur tous les ballons, il met le pied, il avait deux Golgoths face à lui. Il s'en est plutôt bien sorti, avec sa vivacité et ses qualités physiques. Il est tout le temps dans les coups en contre. Il épuise. Quand il y a des cafouillages, le ballon ressort et ça vient souvent dans ses pieds. Il arrive à gagner les ballons. C'est preuve d'un joueur qui s'engage et qui a envie de gagner les ballons. Même si ce n'est pas parfait, même s'il est brouillon, même s'il n'est pas toujours beau à regarder jouer, c'est quand même un joueur qui n'est pas inintéressant à la pointe de l'attaque."

Victoire impérative pour l'AS Saint-Etienne

Alexandre (Peuple-Vert) : “Il faut gagner, tout simplement. Les scénarios, on les a vus. Je crois qu'il ne faut même pas trop regarder du côté de Strasbourg. Il faut juste gagner, profiter d'un Geoffroy-Guichard en fusion. Ne pas se laisser bouffer par l'enjeu, mais je n'ai pas la sensation que ce soit une équipe qui se laisse bouffer par l'enjeu. Et ne pas faire la cagade de la troisième minute qui nous oblige à courir après le score comme on l'a trop souvent fait cette saison. Il faut vraiment utiliser la vague des supporters. À part gagner, il n'y a pas d'autre scénario, point. Et laissons le Havre et Strasbourg faire leur match. Mais qu'on n'ait pas de regrets au moins à ce niveau-là."

Attention au piège pour l'ASSE

Pierre sur la fin de saison de l'ASSE : “Paradoxalement, je préfère être à l'instant T dans notre situation que dans la situation du Havre, même s'ils ont un point d'avance sur nous. Tout simplement parce qu'on va jouer une équipe qui est en vacances. Attention, ça ne veut pas dire que le match est gagné d'avance, loin de là. On verra à l'instant T. Attention, c'est un match piège, attention aux faits de jeu. Mais dans un chaudron survolté, il n'y a pas un monde où on ne doit pas le gagner ce match.

C'est presque une bénédiction de jouer le 12ᵉ de L1 championnat à la maison qui n’a plus rien à jouer. Et à côté de ça, nos amis havrais vont aller à Strasbourg. Je me méfie beaucoup de cette équipe du Havre qui a quand même gagné à Lille ou Lens. Le match n'est pas joué d'avance. Mais si on est factuel, Strasbourg, ils ont une défaite à la Mainau cette saison. Ce serait vraiment une mauvaise surprise que le Havre gagne à Strasbourg, même si pour moi ça ne reste pas impossible.

Dans le foot il n'y a pas forcément de logique, mais si la logique est respectée sur ces deux matchs, normalement, on devrait être au barrage. Le foot est indécis et on aura la réponse samedi à 23h.”

