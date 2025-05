Une réforme historique pourrait bouleverser l’organisation du football professionnel en France. La Ligue de Football Professionnel (LFP) est sur le point de disparaître, remplacée par une société commerciale directement contrôlée par les clubs et placée sous la supervision de la Fédération Française de Football (FFF). Ivan Gazidis pourrait bien être au cœur de cette action.

À l’origine de ce projet : Philippe Diallo, président de la FFF, qui veut s’inspirer du modèle anglais de la Premier League. Fini le statut associatif de la LFP : la nouvelle entité, plus agile, gérerait à la fois les droits TV, l’organisation des compétitions et les finances, avec un directoire dirigé par un CEO désigné par les clubs. La FFF conserverait un droit de regard via une action préférentielle dotée d’un pouvoir de veto.

La réforme prévoit également que la DNCG, bras financier du foot français, applique des règles proches du fair-play financier de l’UEFA, incluant un plafonnement des salaires et des restrictions sur les effectifs. Autre chantier majeur : la création d’une plateforme de diffusion dédiée, alors que l’incertitude règne sur les revenus des droits TV à l’approche de la saison 2025-2026.

Ce projet pourrait entrer en vigueur dès l’automne 2025, si une proposition de loi portée par des sénateurs est adoptée. Vincent Labrune, actuel président de la LFP, ne s’opposerait pas à cette transition, la LFP étant aujourd’hui décrite comme affaiblie et vidée de sa substance.

Un tournant décisif pour le football français, qui pourrait enfin entamer sa mue vers une gouvernance modernisée et plus adaptée aux enjeux économiques actuels.

Ivan Gazidis acteur majeur de ce projet ?

L’Équipe évoque que Philippe Diallo a mis en place plusieurs groupes de travail pour cette réforme. Mark Keller (Strasbourg), Damien Comolli (Toulouse), Baptiste Malherbe (AJA) et Ivan Gazidis (ASSE) sont nommés parmi les têtes d’affiche de ces groupes.

Le président de l’ASSE serait donc au cœur de ce projet de révolution du football français. Ivan Gazidis a déjà participé à un projet de création d’un championnat. Le Sud-Africain a en effet été l’un des fondateurs de la MLS (USA) lorsqu’il est entré dans le monde du foot. Il a ensuite été le commissaire adjoint de la Major League Soccer. Le boss des Verts a longtemps baigné dans le monde du “soccer” aux États-Unis.

Un championnat qui possède un modèle bien différent des divisions européennes. L’idée d’un vainqueur du championnat de France à l’issue de playoffs est évoquée. Une mesure qui a été mise en place dès la création du championnat américain dans les années 1990… Il n’est donc pas impossible qu’Ivan Gazidis soit à l’origine de cette éventualité puisque cela correspond au modèle du championnat qu’il a créé aux États-Unis.

Le président de l’ASSE pourrait donc amener une vision nouvelle au sein du football français, tout droit inspirée de la MLS. De plus, le projet est présenté comme une “Premier League à la Française”. Or, Ivan Gazidis connaît bien le modèle du championnat britannique. Le natif de Johannesburg est resté près de 10 ans le directeur général d’Arsenal. Son expérience et son expertise seraient évidemment un plus pour Philippe Diallo, le président de la FFF.

Preuve également qu’Ivan Gazidis veut s’investir dans la durée dans le football français et à l’ASSE ?