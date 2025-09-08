L'ASSE a reçu Grenoble pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Les Verts n'ont pas réussi à l'emporter. Score final 1-1. L'équipe du Sainté Night Club profite de la trêve internationale pour recevoir un invité d'exception. Laurent Batlles, ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne et du Clermont Foot est des nôtres ce soir. Une émission qui commence à 21 h et à suivre ci-dessous.

L'ASSE reste un premier bilan de deux victoires et deux matchs nuls en quatre rencontre. Le mercato étant terminé, les Verts vont pouvoir entrer dans le vif du sujet en affrontant des adversaires taillés pour jouer les premiers rôles en Ligue 2. Prochaine échéance, un déplacement à Clermont pour une rencontre qui s'annonce compliquée. Qui de mieux placé que Laurent Batlles pour se projeter sur un match qui oppose deux équipes que l'ancien meneur de jeu a récemment entrainées ?

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Laurent Batlles et Antoine Chirat

Chat : Colin

Programme du jour - ASSE

DEBRIEF : Un début de saison prometteur, mais des axes d’amélioration ! (30 minutes)

● Présentation de notre invité. Quelle actu pour Laurent Batlles aujoud’hui ?

Quelle impression sur ce début de saison de l’ASSE ?

Une saison qui risque de ne pas être si simple qu’espérée malgré la différence de budget ?

Quels tops et flops sur ce début de saison ? Quelle première impression sur les recrues (Lamba, Annan, Jaber, Feirerra, Duffus) ?

Les Ex de Laurent Batlles

Larsonneur, Nadé, Maçon, Appiah, Moueffek, Batubinsika, Tardieu : les derniers vestiges des années Batlles à l’ASSE. Quel regard porter sur leur évolution ?

Larsonneur : valeur sûre de Ligue 2 pour viser la remontée même si a pu être en délicatesse en Ligue 1

Tardieu : la plaque tournante du milieu de terrain qui s’est imposée petit à petit.

Maçon : Une histoire contrastée avec l’ASSE, aux multiples rebondissements et au final, ça finit toujours mal avec la plupart des coachs

Nadé et Moueffek : quelle importance pour un coach d’avoir des joueurs comme eux, formés et attachés au club ?

Appiah, Batubinsika : fin de cycle ?

Départ de Bouchouari (recruté par Batlles) mais volonté de s’appuyer sur les jeunes (El Jamali, Gadegbeku) au milieu au lieu de recruter un joker : comment analyser ce choix ? Volonté de s’appuyer sur le centre de formation ?

Un championnat de Ligue 2 semé d’embûches pour l’ASSE ? (15 min)

Un classement en trompe-l'œil après 4 journées (Pau, Nancy et Red Star dans le Top 5) ?

Troyes Clermont Amiens et Montpellier en embuscade.

Cinq prochains matchs : Clermont, Reims, Amiens, Guingamp, Montpellier. Une autre paire de gants. Quel objectif de points sur 15 ?

Tout autre classement final que la première place serait-il une faute professionnelle pour l’ASSE ?

Le Batllesico Clermont Foot - AS Saint-Étienne (15 min)

Clermont : équipe, elle aussi, invaincue depuis le début de saison (1V ; 3N), 3 buts encaissés et 4 buts marqués. Attention au piège auvergnat ?

Quelle composition face à Clermont ? (Absences de Annan et Appiah)

Tout autre résultat qu’une victoire serait-il une contreperformance ?