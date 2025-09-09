Le feuilleton Pierre Ekwah continue d’agiter le Forez. Si le mercato estival a fermé ses portes sans dénouement, la situation est loin d’être réglée entre le milieu de terrain et l’ASSE.

L'ASSE s'est enlisée dans un dossier épineux qu'elle aurait pu s'éviter. En levant l'option d'achat de Pierre Ekwah contre l'avis du principal concerné, les dirigeants stéphanois pensaient probablement frapper fort sur le marché des transferts. Conserver le milieu de terrain permettait à Eirik Horneland de s'appuyer sur l'un des maillons essentiels de sa colonne vertébrale. Premier relanceur du jeu stéphanois, Pierre Ekwah aurait pu être précieux pour l'ASSE de retour en Ligue 2.

Problème : le joueur n'a jamais souhaité rester depuis la relégation. Évoluer en Ligue 2 ne lui convient pas. Il en avait informé ses dirigeants au préalable et ne compte pas se voir forcer la main. Avisés, les dirigeants stéphanois ont fait le choix de lever l'option. Depuis, chaque camp reste sur ses positions. De quoi enliser une situation dans laquelle tout le monde se trouve perdant.

L’ASSE campée sur ses positions

Outre un salaire largement réduit par la levée de l'option d'achat, Pierre Ekwah, marqué par un transfert imposé au début de sa carrière lorsqu’il avait quitté le FC Nantes pour rejoindre Chelsea, ne veut pas revivre une situation qu’il considère comme forcée.

Légalement lié à l’ASSE, qui a levé son OA cet été, le milieu de terrain pourrait bien choisir de « jouer la montre », dans l’espoir de trouver une porte de sortie.

Du côté des dirigeants stéphanois, la fermeté a primé dans les dernières heures du marché. Malgré des offres jugées sérieuses venues de Levante (prêt payant avec OA de 7 M€), le club n’a pas souhaité céder, redoutant sans doute d'envoyer un mauvais message en pliant.

Ce choix, assumé par les dirigeants, place aujourd’hui l’ASSE dans une posture délicate. Les Verts risquent désormais de s’enliser dans un bras de fer qui pourrait durer plusieurs mois. La question d’un conflit juridique n’est pas à écarter, même si rien n’est acté à ce stade.

Un casse-tête pour Horneland

Selon nos informations, aucun retour à l’entraînement n’est prévu pour l’instant concernant Pierre Ekwah. Le joueur, en conflit ouvert avec ses dirigeants, paraît très éloigné d’un retour sous le maillot vert. Les discussions entre son entourage et le club se font rares, et l’on se dirige plutôt vers une relation qui ne cesse de se tendre. Si rien n'est acté, il est peu probable de revoir Pierre Ekwah en Vert.

Sur le plan sportif, l’absence prolongée d’Ekwah constitue un vrai casse-tête pour Eirik Horneland. Recruté pour près de 6 M€ cet été, l’ancien de Sunderland devait être l’un des piliers du milieu stéphanois. À défaut, il laisse un vide important, difficile à combler dans une saison où l’ASSE vise clairement la montée.

ASSE vs. Ekwah : Une affaire loin d’être terminée

Le dossier Pierre Ekwah symbolise parfaitement les dilemmes d’un club en reconstruction : protéger ses intérêts économiques et sportifs tout en gérant les états d’âme d’un joueur. On l'aura compris, la situation n'est pas solutionnée et devrait durer. De quoi imaginer plusieurs mois sans jouer en attendant le mercato d’hiver ? C'est clairement une possibilité. En attendant, Saint-Étienne va devoir à avancer sans lui. Mais les dirigeants de l'ASSE ont réussi à faire passer le message, ils sauront faire preuve de fermeté.