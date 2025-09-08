Ce lundi, l’ASSE a retrouvé le chemin de l’entraînement au Centre Robert-Herbin. Entre retours, absences internationales et séances individualisées, le groupe d’Eirik Horneland s’est remis au travail devant ses supporters.

La trêve internationale se fait ressentir dans les rangs stéphanois. Pas moins de huit internationaux manquaient à l’appel cet après-midi, parmi lesquels Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, Dylan Batubinsika ou encore Strahinja Stojkovic. Les jeunes appelés en sélections, comme Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou Axel Dodote, étaient également absents, tout comme Lucas Stassin absent de la reprise.

En plus de ces départs internationaux, Aïmen Moueffek n’a pas pris part à la séance, toujours touché aux ischios après sa sortie face à Grenoble. Florian Tardieu n'a également pas pris part à la séance du jour. Les prochaines journées seront essentielles pour établir si le marocain sera apte face à Clermont.

Un retour attendu et des séances spécifiques

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Djylian N’Guessan a pu participer à l’intégralité de l’entraînement collectif. Le jeune attaquant des Verts devrait pouvoir postuler à une place dans le groupe ce week-end. Une satisfaction pour le staff stéphanois qui devra faire des choix.

De son côté, Dennis Appiah a poursuivi sa reprise avec une séance individuelle. Il faudra encore se montrer patient pour le latéral droit des Verts. Eirik Horneland a toutefois plusieurs options pour animer son couloir droit. Ebenezer Annan a, lui aussi, repris la course. Peu probable de le voir aligné à Clermont samedi. Enfin, touché au pied, Mahmoud Jaber a également pu se dégourdir les jambes. Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, son retour est espéré pour participer à la prochaine rencontre.

Les internationaux attendus

Les stéphanois retenus en sélection vont retrouver le chemin de l'Etrat et venir garnir le groupe d'Eirik Horneland. Certains ont pu faire le plein de confiance. C'est notamment le cas de Zuriko Davitashvili auteur d'un but et d'une passe décisive avec la Géorgie. Irvin Cardona a de son côté pu honorer sa première cap avec la sélection maltaise. L'ASSE aura pleinement besoin de toutes ses armes face à un Clermont Foot qui attend les Verts de pied ferme.