L'ASSE est actuellement en tête de la ligue 2 avec 17 points glanés en 7 rencontres après sa victoire contre Amiens (1-0). Deux joueurs offensifs se montrent particulièrement à leur avantage : Lucas Stassin et Augustine Boakye. D'ailleurs, selon les chroniqueurs du Sainté Night Club, ils doivent à terme intégré l'équipe national A de leur pays. Extraits.

Tim Maymon : « J’ai été surpris que Boakye ne figure pas parmi les joueurs du mois d’août proposés par la Ligue 2. C’est un joueur très intéressant. J’avais déjà apprécié ce qu’il montrait en Ligue 1. Dans le cas de Boakye, qui est similaire à celui de Stassin, j’espère que Saint-Étienne agit comme certains clubs le font : recevoir les joueurs, leur fixer des objectifs collectifs — évidemment la montée pour l’ASSE — mais aussi des objectifs individuels forts. Boakye a aujourd’hui la capacité de jouer avec le Ghana. Il n’a pas encore été sélectionné mais il pourrait l’être.

J’espère, pour lui comme pour Stassin, que l’ASSE leur a dit : « OK, vous allez servir les intérêts du club avec une bonne saison en Ligue 2, mais nous aussi, on va servir vos intérêts. On va tout faire pour que Stassin devienne une surprise dans la sélection belge pour la Coupe du monde, et pour qu’Augustine Boakye intègre la sélection ghanéenne. »

S’il y a cette idée d’accompagnement proche, très humain, qui dit : « Oui, nous sommes là pour l’intérêt du club, mais aussi pour vous faire progresser. Nous sommes là pour que vous, joueur, homme, individu, citoyen de votre pays, puissiez représenter votre nation. »

J’espère que les prestations de Boakye seront rapidement reconnues par le Ghana afin qu’il puisse participer aux matchs de la sélection, même si le pays ne disputera pas la Coupe d’Afrique des Nations. »

Pierre : « Je suis d’accord avec Tim. L’année dernière, avec Boakye, il y avait des prémices intéressantes mais je suis resté sur ma faim, car il a été blessé plusieurs fois. Je voyais du potentiel mais… Il fait un beau mois de janvier, mais on n’a pas pu vraiment le juger sur la saison.

Il a réalisé une bonne préparation ; il y avait auparavant un problème de confiance, voire de timidité. Mais aujourd’hui, c’est un joueur qui a des statistiques, qui est polyvalent… super intéressant ! Pour moi, il est au-dessus du niveau de la Ligue 2, tout comme Stassin. »